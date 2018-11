Jaguar F-Type rallyauto is eerbetoon aan legendarische XK 120

Jaguar bouwt al zeventig jaar sportauto’s en om dat te vieren brengt het twee unieke rallyauto’s uit op basis van de F‑Type Convertible. Ze eren de in 1948 geïntroduceerde Jaguar XK 120; een waar rallykanon.



In de jaren vijftig van de twintigste eeuw was de Jaguar XK 120 een begrip. De in 1948 geïntroduceerde rallyauto won onder meer – met coureur Ian Appleyard aan het stuur – de Tulpenrally en de RAC Rally. Appleyard deed met de XK 120 ook driemaal mee aan de Coupes des Alpes en liep geen enkel strafpunt op.

FIA-reglement

Dit jaar viert Jaguar dat het zeventig jaar sportauto’s en bouwt en natuurlijk moet dan de 70-jarige XK 120 in het zonnetje worden gezet. De Britten doen dat met een rallyversie van de Jaguar F-Type in een oplage van twee. Als basis neemt het de F-Type Chequered Flag Limited Edition, voorzien van een 300 pk sterke 2,0-liter Ingenium-motor. Beide rallyauto’s zijn volgens het strenge FIA-reglement opgebouwd, dus onder meer een rolkooi en kuipstoelen zijn aan boord, naast zespuntsgordels, verstralers en een brandblusinstallatie. Verder werd de wielophanging verbeterd en werden gegroefde remschijven, remklauwen met vier zuigers en met de hand gebouwde competitieschokdempers gemonteerd. Om echt rallyklaar te zijn ontbreken een de hydraulische handrem, limited slip-differentieel, speciale rallywielen en gravelbanden evenmin.



Nu de Jaguar F-Type rallyauto klaar is, wordt het eerbetoon aan de XK 120 op verschillende locaties getoond tijdens Jaguar-evenementen. De speciale Jaguars F-Type hebben bovendien de nodige testkilometers gemaakt op het Walters Arena rallyparcours in Zuid-Wales.