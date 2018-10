Jaguar F-Type als gelimiteerde Chequered Flag Limited Edition

Al klinkt de naam wat raar, de Jaguar F-Type Chequered Flag Limited Edition is een fijne uitvoering van de bekende sportieve Brit.

Sinds de introductie van de XK 120 in 1948 bouwt Jaguar sportwagens. Precies 70 jaar dus. Om dat te vieren introduceert het merk een speciale uitvoering van haar hedendaagse sportieveling; de F-Type. Die auto komt er namelijk als F-Type Chequered Flag Limited Edition. Een hele mond vol, maar het gaat om een F-Type R-Dynamic die voorzien is van tal van zwartgelakte accenten. Binnen het Exterior Black Design Pack vallen onder meer 20-inch ‘Gloss Black’ wielen, door SVO ontworpen dorpels en een zwart dak voor de Coupé (de F-Type Chequered Flag Limited Edition is beschikbaar als Coupé en Convertible). Voor het nodig contrast zijn de remklauwen in het rood uitgevoerd.

Badges

In het interieur gaat die zwart-rood combinatie vrolijk door. De zwartlederen bekleding met de naam ‘Ebony’ krijgt rood stikwerk. Verwacht verder de nodige Chequered Flag-badges en een middenconsole afgewerkt in Dark Brushed Aluminium.

Sportieve krachtbronnen

De Jaguar F-TYPE Chequered Flag Limited Edition is te rijden in combinatie met drie motoriseringen. Als instapper geldt de P300, een 2,0-liter viercilinder met een fors vermogen van 300 pk. Ook de P340 en P380 zijn als Chequered Flag Limited Edition te rijden en dan krijg je een 3,0 V6-motor met 340 of 380 pk aan vermogen. Laatstgenoemde is tevens leverbaar met vierwielaandrijving.