Is dit de elektrische Ford Mustang?

In een nieuwe spectaculaire commercial lijkt Ford ons kort een blik te gunnen op de voorzijde van de elektrische Ford Mustang. Of op z’n minst een auto die daar sterk op lijkt.



In 2020 komt Ford met een elektrische sportieveling met een actieradius van net geen 500 kilometer. Naar verwachting zal dat een auto zijn op basis van de iconische Mustang. Vorige maand werd de achterzijde van de EV al getoond en nu lijkt ook de voorzijde in beeld, al moet je daarvoor wel even opletten. Het zit zo. In de Verenigde Staten is Ford een nieuwe marketingcampagne gestart met een gelikte commercial met Breaking Bad-ster Bryan Cranston in de hoofdrol. In de reclamespot – ruim één minuut lang – blikt het merk vooruit op haar toekomst. Na 37 seconden zien we kort een blauw verlicht Mustang-logo verschijnen, opdoemend uit een spannend verlichte grille. Het lijkt er sterk op dat dit de voorzijde van de aankomende sportieve EV van het merk is.



Ford introduceert de komende vier jaar 16 volledig elektrisch aangedreven modellen. Ook zullen er nog eens 26 Fords op de markt komen waarbij een elektromotor als ondersteuning dient.