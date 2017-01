Dit is het duurste Amerikaanse huis op de markt. En ja, de autocollectie is inbegrepen

Als je toevallig nog een kwart miljard dollar hebt liggen om stuk te slaan, dan is dit huis in Bel Air – Los Angeles – wellicht een aardige investering. De autocollectie van 30 miljoen dollar krijg je dan meegeleverd.

Een huis van 250 miljoen dollar. Dat kun je natuurlijk alleen in Amerika vinden. De zeer riante woning in dit CNBC-filmpje is het duurste huis dat momenteel op de woningmarkt te vinden is. Even een paar wetenswaardigheden over dit paleisje; het heeft 12 kamers, 21 badkamers en 3 keukens waarbij je zeker zeven man personeel nodig hebt om alles te bestieren. Verder heb je de beschikking over 6 bars, een bowlingbaan, diverse zwembaden en een bioscoop met 40 stoelen.



Autocollectie

Het huis is zo duur omdat de huidige eigenaar zijn complete inboedel meeverkoopt. Daartoe behoren onder meer 130 kunstvoorwerpen waarvan sommige items 1 miljoen dollar kosten. Wat eveneens de prijs opdrijft is de auto-collectie van 30 miljoen die bij het huis hoort. De helft daarvan komt voor rekening van een Mercedes 540K Special Roadster die voor 15 miljoen dollar in de catalogus staat. Verder behoren een Rolls-Royce Dawn, Spyker C8, Ariel Atom 500, Morgan 3 Wheeler en Pagani Huayra tot de verzameling. De motorfietsen en helikopter horen overigens ook bij het huis. Veel woonplezier alvast! Oh het adres voor de verhuiskaartjes: 924 Bel Air Road.

Fotografie: Bruce Makowsky/BAM Luxury Development