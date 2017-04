Hennessey Performance verdrijft de ‘Demon’ met de ‘Exorcist’

De Amerikaanse tuner Hennessey Performance stuwt graag muscle cars naar een grotere hoogte. Dit maal is het de beurt aan de Chevrolet Camaro ZL1. En met een bijzondere reden: verpakt als heuse ‘Exorcist’ moet het de nieuwe Dodge Challenger SRT Demon verdrijven.

Vorige week schreven we al over Dodge Challenger SRT Demon die deze week onthuld wordt op de New York International Auto Show. Hoeveel vermogen de overtreffende trap van de 717 pk sterke Dodge Challenger Hellcat meekrijgt, is nog ongewis maar dat het de ‘muscle car to beat’ wordt, lijkt wel zeker.



Verdrijven

De bekende tuner Hennessey Performance neemt de handschoen op en komt met een opgepompte Chevrolet Camaro ZL1. De krachtpatser krijgt 1.000 pk tot zijn beschikking en daarmee moet zelfs de Dodge Challenger SRT Demon zeer waarschijnlijk zijn meerdere in erkennen. Hennessey Performance houdt wel van een beetje show en noemt zijn nieuwste project de ‘Exorcist’. De duivel die verdreven moet worden is vanzelfsprekend de Dodge Challenger SRT Demon.



100 stuks

Hennessey haalt de 1.000 pk aan vermogen uit een 6,2-liter V8. Ook werd onder meer de supercharger vergroot. De Exorcist moet een 0-100 km/u sprint kunnen volmaken binnen drie seconden en een kwartmijl – het is immers een typisch Amerikaans product – in minder dan 10 tellen. Per modeljaar worden er 100 stuks van gebouwd.