Groot nieuws: auto remt uit zichzelf op de snelweg A2

Een fors ongeluk op de snelweg A2. En een Tesla Model X die net op tijd zelfstandig remt. Dat zijn de ingrediënten van een dashcamfilmpje dat door diverse Nederlandse media is opgepikt. Maar wat is precies de nieuwswaarde?

Natuurlijk is het fraai dat de Tesla Model X in het bewuste filmpje op tijd zelf op de rem stapt, zodat de bestuurder en andere inzettenden van de auto aan het fikse ongeluk dat voor hen gebeurt ontsnappen. Dat filmpje zegt echter meer over de huidige stand der techniek in auto’s in het algemeen dan over de capaciteiten van de Tesla Model X in het bijzonder.

Collision Warning systeem

Zo’n Collision Warning systeem is immers in steeds meer auto’s terug te vinden en bestaat al jaren. De Amerikaanse onafhankelijke non-profit organisatie Consumer Reports heeft bijvoorbeeld al 4,5 jaar een filmpje online staan dat precies uitlegt wat de voordelen van zo’n systeem zijn. Het laat onder meer in een praktijksituatie zien hoe een Audi A8 omgaat met een obstakel voor zich. De auto geeft eerst waarschuwingssignalen aan de bestuurder en als die niet reageert remt de auto zelfstandig.