De Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid is met een 0-100 km/u sprint in 3,4 tellen behoorlijk rap. En dat moesten bezoekers van een Amerikaanse koffiebar aan den lijve ondervinden.

Er gaat niets boven een goed kopje koffie. Of toch? Als je je koffie drinkt niet zo zeer voor de smaak, maar meer voor een cafeïneshot, dan kun je die behoefte ook anders invullen. Door een adrenalineverhogend ritje in een Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid bijvoorbeeld. Want dat model schiet in 3,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u.

‘E-Jolt’

Bezoekers aan een Amerikaanse koffiebar kregen die alternatieve versie van het cafeïneshot voorgeschoteld als ze bij de balie kozen voor de ‘E-Jolt’. Door de verkoper werd het mysterieuze goedje verkocht als ‘een ervaring’ en ‘ongelooflijk krachtig’. Iedereen die de E-Jolt bestelde, mocht vervolgens als bijrijders plaats nemen in de rappe Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, waarna een professionele coureur ze een onvergetelijke rit bezorgde.