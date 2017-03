De nieuwe Volvo XC60 is weer een echte Volvo: veiligheid boven alles. Om dat te demonstreren gooien de Zweden de SUV met geweld op zijn kant.

De geënsceneerde rollover-crash van de nieuwe XC60 heeft wel iets weg van een potje dobbelen. De hand is alleen vervangen door een lanceerplatform en de dobbelsteen heet de XC60. Met een ferme zwaai – om precies te zijn; met een snelheid van 50 km/u – wordt de SUV op zijn kant gegooid om een flink aantal keer door te stuiteren. Na de eerste omwenteling lijkt alleen de buitenspiegel het te begeven, daarna komt er nog wat meer los, maar interieurbeelden bewijzen dat het binnenin er redelijk veilig aan toe gaat. De zij-airbag klapt netjes uit en de voorruit vertoont flink wat scheuren en ook de binnenspiegel begeeft het, maar het dak wordt allerminst geplet.

Veiligheid

Volgens Volvo zelf is de XC60 een van de veiligste auto’s die er rondrijdt. Naast de bewezen botsveiligheid beschikt de auto onder meer over technologie die helpt een obstakel te ontwijken (City Safety) en over een systeem dat voorkomt dat verkeer op de tegemoetkomende rijbaan naar binnen rijdt (Oncoming Lane Mitigation). Verder beschikt de XC60 over een rijbaanassistent en het bekende Blind Spot Information System (BLIS) dat medeweggebruikers in de dode hoek opmerkt.