Ford wil in 2021 op grote schaal autonoom rijden

Ford heeft in Miami momenteel een aantal autonome auto’s rondrijden. Het gaat om een kleinschalig testproject waarbij zelfrijdende Fords worden ingezet als pizza- en pakketbezorger. Het is de opmaat naar een grote vloot zelfrijdende auto’s in 2021.

Vooral in Amerika staat men momenteel open voor testprojecten met zelfrijdende auto’s. Zo hebben Volvo en Uber de handen ineen geslagen met pilot-projecten in Pittsburgh en Arizona (waar het vorige maand tot een dodelijk ongeval leidde) en gaat Waymo later dit jaar haar eerste vervoersdienst zonder bestuurder uitrollen in dezelfde staat. Tot aan 2020 zal het daar circa 20.000 exemplaren van de volledig elektrische Jaguar I-Pace voor inzetten.

2021

Ford investeert eveneens veel in de ontwikkeling van autonoom rijden. Dat doet het niet met een partner als Uber of Waymo, maar geheel zelfstandig. Wel stak het vorig jaar 1 miljard dollar in Argo A.I., een bedrijf gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. In 2021 wil Ford een grote stap zetten door autonoom rijdende auto’s op grote schaal te introduceren in diverse Amerikaanse steden.

Backup

Om dat te bewerkstelligen heeft Ford recent een testproject met zelfrijdende auto’s uitgezet in Miami. De auto’s worden gebruikt om geheel zelfstandig pizza’s te bezorgen. En binnenkort zal een andere thuisbezorgingdienst navolging geven. Er zitten bij de autonome pizza-en pakketbezorgers overigens nog wel ingenieurs achter het stuur om in te grijpen wanneer nodig. Nog een dodelijk ongeval zoals in Arizona bij Volvo/Uber zou namelijks desastreus zijn voor het imago van de zelfrijdende auto.

Ford kiest voor Miami omdat de beroemde kuststad in de top-10 staat van meest dichtgeslibte steden ter wereld. Ford gaat ervan uit dat een autonome auto die in die metropool goed functioneert ook slim genoeg zal zijn om elders in Amerika z’n kunstje te doen.