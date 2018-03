Ford plaatst gigantisch ‘snoepautomaat’ in China

Je kunt voor een proefrit gewoon het dealerbedrijf binnenstappen, maar in China doen ze het anders. In de miljoenenstad Guangzhou haal je je Ford namelijk uit een gigantische ‘snoepautomaat’; het ‘Super Test-drive Center’.

Het idee van de gigantische automaat – er kunnen namelijk 42 auto’s in – komt uit de koker van Ford en Alibaba. De Amerikaanse autofabrikant en het gigantische Chinese techconcern hebben met het Super Test-drive Center een vijf verdiepingen tellend pakhuis voor auto’s ontwikkeld, waar je via een app simpel je keuze kenbaar maakt. Doordat de automaat werkt met roterende platforms, staat de gekozen auto in een mum van tijd voor je klaar voor een proefrit van 3 dagen.

De proefrit wordt overigens geregeld zonder de tussenkomst van een medewerker, want de auto wordt ‘uitgeserveerd’ op basis van gezichtsherkenningssoftware. De transacties gaan via Alipay, het betalingssysteem van de webwinkels van Alibaba.