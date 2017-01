Ford Mustang GT toont nieuwe vormen te vroeg

De Ford Mustang GT krijgt dit jaar nog een facelift, beloven bewegende beelden die te vroeg online zijn gekomen.

De video die inmiddels op internet circuleert is niet online gezet door Ford zelf maar door Mustang6G, een fansite. De gele Ford Mustang GT die door het beeld rijdt heeft een nieuwe voorbumper gekregen en ook de koplampunits zijn aangepast. Ze zijn iets compacter geworden.



Rondingen

Aan de achterzijde valt de zwartgelakte diffuser op en de kleine spoiler op de achterklep. De achterlichtunits bestaan niet meer uit drie naast elkaar geplaatste rechthoeken, maar zijn voortaan voorzien van een ronding.



Tientraps automaat

Onderhuids is er weinig nieuws te verwachten, dus kunnen we de vernieuwde Mustang later dit jaar verwelkomen (al zal de auto waarschijnlijk pas begin 2018 in de showroom staan) met de bekende 2,3-liter EcoBoost en de 5,0-liter V8. De laatste zal ook leverbaar worden met een tientraps automaat.

Nieuwe generatie

Met de facelift moet de Mustang er nog minimaal tot 2020 tegenkunnen. Voor de nieuwe generatie denkt Ford aan een plug-in hybride versie. Dat zal dan een V8 zijn die samenwerkt met een elektromotor, is de verwachting.