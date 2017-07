Fijn popcornvermaak voor de zomer: Overdrive

Oscar-winnend zal Overdrive niet zijn als we de trailer aanschouwen – we gokken op veel clichés en niet al te best acteerwerk – maar toch lijkt de actiefilm de moeite waard. De grootste sterren zijn namelijk de auto’s die in dit werkje van regisseur Antonio Negret acteren. Onder meer een Bugatti Type 57 SC Atlantic en Ferrari 250 GTO uit 1962 komen voorbij.

De plot van het popcornvermaak is als volgt. Twee broers stelen een oldtimer – inderdaad de Bugatti Type 57 SC Atlantic – maar als die auto het eigendom blijkt van een maffiabaas, komen ze in de problemen. Alleen als ze de Ferrari 250 GTO van de vijand van de maffiabaas stelen, strijkt deze godfather hun mispeer over het hart. En u raadt het al: het in handen krijgen van die bolide gaat niet van een leien dakje. De nodige achtervolgingen – met heel veel scheurende auto’s – zijn het vermakelijke gevolg.

Baby Driver

Voor wie na het zien van Overdrive nog niet genoeg heeft van rokende banden, doet er goed aan ook een bioscoopkaartje te kopen voor Baby Driver. Deze film over een jonge ‘getaway driver’ – de bestuurder van een vluchtauto die ingezet wordt bij roofovervallen – krijgt lovende recensies.

Overdrive draait vanaf 3 augustus in de bioscoop. Baby Driver is sinds juni te zien.