Don’t try this at home: de Dodge Challenger Demon

De Dodge Challenger Demon is openbaar en hij inderdaad zo extreem als we al vermoedden. Met 851 pk en 1.040 Nm stijg je namelijk op. Letterlijk.

Het recept is inmiddels bekend. Neem de 717 pk Dodge Challenger Hellcat als referentiepunt en ga vervolgens flink ‘over the top’. Dat betekent: voorzie een 6,2 liter V8 van een compressor van 2,7 liter en je hebt 851 pk aan vermogen. Het maximumkoppel van 1.040 Nm is al even opzienbarend.



89 centimeter

Doordat al dat vermogen naar de achterwielen wordt gedirigeerd kan de Dodge Challenger Demon raar gaan doen. De auto schiet dankzij de ‘TransBrake’ in 2,3 seconden van nul naar 96 km/u (60 mp/h) en doet de voor de Amerikanen zo belangrijke kwartmijl (402 meter) in 9,65 tellen. Dodge meldt trots dat de smalle voorwielen bij zo’n dragrace dan 89 centimeter van de grond komen. Als een Europese sportwagen zulke kuren vertoont bij acceleratie wordt hij terecht neergesabeld. Maar Dodge doet het erom. En wedden dat de drieduizend Amerikanen en driehonderd Canadezen die jaarlijk in aanmerking komen voor de duivelse Demon ervan zullen smullen.



Kwartmijl

Het is echter wel de vraag waar de kopers hun snelle kwartmijl gaan uitproberen, want bij de National Hot Rod Association is de Dodge Challenger Demon in de huidige staat niet welkom. De nodige veiligheidsvoorschriften als rolkooi en zespuntsgordel ontbreken immers. Wat standaard ook ontbreekt is de bijrijdersstoel. Om 90 kilo uit te sparen heeft Dodge hem niet gemonteerd. Een goed excuus om uw liefje niet mee te hoeven nemen.