Een rondleiding van Elon Musk door de Tesla-fabriek

Werkweken van 120 uur of niet, de populaire Amerikaanse tech-vlogger Marques Brownlee, kreeg ruim de tijd om met Tesla-topman Elon Musk te spreken. Tot slot kreeg hij een zeldzame fabriekstoer.



Na de inmiddels legendarische tweet van Elon Musk dat hij Tesla van de beurs wil halen, trekt er een storm over z’n bedrijf. In plaats van in een hoekje wegkruipen totdat de storm is gaan liggen, blijft Musk de publiciteit opzoeken. Met tweets dat z’n 120-urige werkweek de standaard blijft én met interviews aan een YouTube-ster. Marques Brownlee, tech-vlogger met meer dan zes miljoen volgers, kreeg uitgebreid de tijd om vragen te stellen en werd bovendien getrakteerd op een rondleiding door de Tesla-fabriek in het Californische Freemont. In die productiefaciliteit worden de Tesla Model S, Model X en Model 3 geassembleerd.



Goedkopere Tesla

Een van de vragen van Brownlee is of we op korte termijn een goedkopere Tesla kunnen verwachten. Musk antwoord dat over een jaar of drie misschien de goedkoopste Tesla 25.000 dollar kost. Voorwaarde is wel dat de productie van de modellen flink omhoog moet om zo dezelfde schaalvoordelen te krijgen die de traditionele grote automerken hebben. Ook moet er op het gebied van ontwerp en technologie stappen worden gezet om de prijzen te laten dalen.

Mond-op-mond reclame

Tesla zal in ieder geval geen grote sommen geld spenderen aan marketing, want het vertrouwt op het principe van mond-op-mond reclame. Als een auto opwindend genoeg is, verkoopt hij vanzelf, is de redenering van Musk.

Uitdagingen

Hoewel Musk het ene na het andere idee voor aanstaande modellen de wereld inslingert, geeft hij aan dat hij nog veel meer ideeën op de plank heeft liggen, maar dat hij momenteel geen middelen heeft om ze uit te voeren. Tesla is volgens Musk momenteel vooral bezig met het in goede banen leiden van de productie van twee auto’s naast elkaar; iets dat het jonge bedrijf nooit eerder heeft gedaan.