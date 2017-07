Don’t try this at home: 270 graden rond je lengteas met de Jaguar E-Pace

Op zich krijgt de nieuwe Jaguar E-Pace al genoeg aandacht. Voor de zekerheid bedacht Jaguar een circusact, waarbij de compacte SUV het luchtledige kiest.

Voor waaghals Terry Grant zou het toch even schrikken zijn geweest. Had hij twee jaar geleden nog de F-Pace een 19 meter hoge lus – en daarmee zijn leven – getrotseert, moest hij nu weer aan de bak met het kleine broertje van de F-Pace. Die aandachtsbeluste Britten van Jaguar hadden namelijk het idee opgevat op de E-Pace extra in de schijnwerpers te zetten door hem door de lucht te schieten terwijl er een rol van 270 graden rond zijn lengteas werd gemaakt.

Verzachtende omstandigheid voor Grant was dat hij niet 6,5 G op zijn lichaam zou voelen zoals in 2015, maar slechts 5,5 G. Oh ja, en zijn leven stond wel weer op het spel, want een kleine miscalculatie en de stuntrijder zou niet op vier wielen maar op z’n dak landen.

Het ging allemaal goed, want na een aanloop van 160 meter werd de sprong van dik 15 meter – inclusief rol – perfect uitgevoerd. Met een plekje in het Guinness World Record-boek en bovenstaande video als tastbare bewijzen.