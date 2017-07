Documentaire over het leven van F1-legende Frank Williams op komst

BBC Films brengt deze zomer een documentaire uit over het leven van F1-legende Frank Williams. De trailer belooft veel goeds.

Als auto- en raceliefhebber is het deze zomer goed toeven voor de buis en in de bioscoop. Na het uitkomen van de documentaire McLaren vorige maand, volgt binnenkort aan documentaire van BBC Films over F1-legende Frank Williams. De film is van de hand van BAFTA-winnaar Morgan Matthews en baseert zich op het boek ‘A Different Kind of Life’ dat Virginia Williams schreef in 1991.

Verder kijken

Wie na het zien van beide films nog niet genoeg heeft, kan met een gerust hart klassiekers opzetten als LeMans (1971) met Steve McQueen, Senna (2010) en Rush (2013) over de rivaliteit tussen James Hunt en Niki Lauda. Binnen afzienbare tijd moet er ook nog een film van Michael Mann (Heat, Collateral) verschijnen over het leven van Enzo Ferrari. Christian Bale werd eerder genoemd als hoofdrolspeler, al lijkt het er inmiddels op dat Hugh Jackman de rol van Ferrari op zich neemt. Robert de Niro gaat mogelijk eveneens in de film spelen, al is nog veel onduidelijk.

Beeld: williamsf1.com