Dit is de nieuwe Audi Q8

Een luxe vierdeurs SUV-coupé heeft Audi nog niet. En de concurrenten wel. Dus springt Audi in het gat met de Q8. De auto is korter, breder en lager dan de Q7, of in één woord: sportiever.

De SUV is erg gewild wereldwijd. En profiteren van die hype doe je als autofabrikant door de SUV in zoveel mogelijk vormen en maten aan te bieden. De Audi Q-reeks is inmiddels dus al flink uitgebreid, maar een luxe vierdeurs SUV-coupé – zoals BMW en Mercedes-Benz wel hebben – had Audi nog niet. De Audi Q8 vult dat gemis op.



Sportief

De Q8 is 4,99 meter lang, 2,00 meter breed en 1,71 meter hoog en is daarmee korter, breder en lager dan de Q7. In combinatie met de gebogen daklijn gooit de Q8 het dus vooral op sportiviteit. Ondanks z’n iets compactere afmetingen is de Q8 natuurlijk gewoon erg ruim. Zijn wielbasis van bijna 3,00 meter resulteert bijvoorbeeld in een bagageruimte die oploopt tot liefst 1.755 liter.



Offroad

Vanzelfsprekend is de Audi Q8 standaard vierwielaangedreven. Het quattro-systeem stuurt onder normale omstandigheden 60 procent van de aandrijfkrachten naar de achterwielen. De Q8 schuwt het offroad-werk niet, getuige de grondspeling van 25 centimeter, korte overhangen en een assistent die helpt bij het afrijden van steile heuvels. De dempers van de wielophanging zijn instelbaar en ook is er adaptieve luchtvering en vierwielsturing leverbaar.



Mild hybrid

De Audi Q8 is een mild hybrid. Dat betekent dat er een 48 Volt-systeem aan boord is waarbij een lithium-ion batterij teruggewonnen remenergie kan opslaan. Ook doet een ‘zeilfunctie’ zijn werk. Onder bepaalde omstandigheden – bijvoorbeeld op de snelweg – wordt de aandrijflijn losgekoppeld van de motor, om zo een gunstiger verbruik te bewerkstelligen.



Zelfstandig parkeren

Tussen de lange lijst aan rij-assistentiesystemen valt de Remote Garage Pilot het meest op. Die functie is vanaf 2019 bestelbaar en daarmee kan de Q8 zelf een garage in- en uitrijden. In het derde kwartaal wordt de Audi Q8 in Europa verwacht. Tegen die tijd zullen ook de prijzen bekend worden.