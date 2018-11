Dikmakertje: Volkswagen e-Golf McDrive Edition

Het moet niet gekker worden. McDonalds heeft een Volkswagen e-Golf omgetoverd tot een speciale McDrive-editie. Om eindeloos door het bekende afhaalstraatje te rijden.



Dat autofabrikanten de handen ineen slaan met non- automotive merken zien we weleens vaker. Zo kon je een aantal jaar geleden een heuse Gucci-edition bestellen van de Fiat 500. Dat een hamburgerketen zich verbindt aan een automerk is echter nieuw. McDonalds komt nu met de Volkswagen e-Golf McDrive Edition. Dat is een in huisstijlkleuren (groen en geel) gelakte elektrische Golf met een uiterst bijzonder interieur. Zo kun je het McDonalds logo-vinden in het midden van het stuurwiel en in de lederen stoelen. Opzienbarender zijn de speciale features om optimaal van een McDrive-bezoekje te genieten. Volkswagen bouwde het dashboardkastje om tot ‘warmhoudplaat’, terwijl de bekerhouders een koelsysteem kregen. Verder zijn er klikbare eettafeltjes aan boord en een heus sfeercontrolesysteem. Dit ‘Ambience Control System’ maakt het mogelijk om de sfeer in de auto aan te passen als je je Happy Meal verobert. Je kunt onder meer kiezen uit verschillende lichtsferen in combinatie met restaurantgeluiden.



One-off

Van de Volkswagen e-Golf McDrive Edition verschijnt – gelukkig – maar één exemplaar. Het goede aan de auto is dat de speciale uitvoering geveild wordt ten behoeve van het Ronald McDonald Kinderfonds. Al is de vraag wie staat te springen voor deze wel erg ‘vette’ e-Golf uitvoering.