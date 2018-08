Daniel Ricciardo op roadtrip door de VS

F1-coureur Daniel Ricciardo mag dan wel opstappen bij Red Bull Racing, hij vond nog voldoende tijd om met een oude Red Bull RB7 F1-auto een roadtrip door de VS te maken.

Daniel Ricciardo stapt natuurlijk over naar Renault F1, maar zolang de Australiër gewoon nog in dienst is bij Red Bull Racing blijft hij reclame maken voor het F1-team. Zoals dat meestal bij de energiedrank gaat die de racestal sponsort, gebeurt dat met veel tamtam. Zo stapt Ricciardo in de Red Bull RB7 uit het zo succesvolle raceseizoen 2011 om er een roadtrip door de Verenigde Staten mee te maken. 4.179 miles lang blijkt uit een ondertitel. De eerste etappe van San Francisco naar Las Vegas is dus waarschijnlijk een eerste filmpje in een langere reeks, en het afsluitende ‘wordt vervolgd’ wijst ook op meer. Als extra grapje maakt Ricciardo onderweg meerdere hotspots op iconische plekken. Even een bandenwissel op de Oakland Bay-brug? Waarom niet?