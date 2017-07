Daimler en Bosch werken samen aan automatische valet parking

De echte autoliefhebber moet niets hebben van autonoom rijden. Maar wacht, het is soms best handig. Bijvoorbeeld als je auto zelf een parkeerplekje opzoekt.

Bij chique feestjes krijg je nog wel eens te maken met valet parking. Je stapt uit voor de deur, een chauffeur neemt je auto over en parkeert hem netjes. Althans, dat hoop je. Zeker op een drukke zaterdag in de stad – of tijdens het hoogseizoen op de luchthaven – zou je zo’n service ook wensen. Maar ja, waar is die valet chauffeur als je hem nodig hebt?

Daimler en Bosch werken momenteel aan een volledig geautomatiseerd valet parking systeem. Daimler levert de auto met autonome functies aan boord – bijvoorbeeld een S-Klasse – en Bosch zorgt voor de infrastructuur.



Commando’s

In de parkeergarage van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart is momenteel een proef gaande met het automatisch valet parkeren. Het idee is dat bezoekers hun auto bij de ingang neerzetten, uitstappen en via een smartphone-app het commando ‘inparkeren’ geven, waarna de auto op basis van de sensoren van Bosch een leeg parkeerplekje vindt. Bij terugkomst, geven ze het commando ‘pick up’ en de auto komt als een brave hond naar z’n baasjes gedarteld.



Uitrol

Per 2018 wil het Mercedes-Benz Museum het systeem daadwerkelijk in gebruik nemen. Daarbij kan de auto dus zelf zijn weg vinden in de parkeergarage, maar ook anticiperen op overstekende voetgangers of andere auto’s. Volgens beide partijen kan dergelijke technologie zorgen voor 20 procent meer efficiëntie in parkeergarages.

En wellicht zien we het systeem spoedig op meer plekken opduiken. In drukke parkeergarages in drukke binnensteden of overvolle luchthavens bijvoorbeeld. Dan kunnen de valet-robots ‘Ray’ en ‘Stan’ ook met pensioen.