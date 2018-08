Bugatti Chiron opgebouwd uit 1 miljoen Lego-steentjes rijdt echt

Met grote regelmaat giet Lego beroemde automodellen in de bekende plastic blokjes. Bijna altijd gebeurt dat op schaal, maar soms bouwen ze een bolide op ware grootte na.



Lego vertaalde in het verleden al onder meer de MINI Cooper, Ferrari F40 en het Volkswagen T1 kampeerbusje naar plastic steentjes. En recent nog kregen de Aston Martin DB5 van James Bond en de Bugatti Chiron een Lego-versie. Bijna altijd gaat het om modellen op schaal, maar soms bouwen de Denen ook automodellen op ware grootte.

1.000.000 steentjes

Vorig jaar werden 280.000 steentjes gebruikt om de McLaren 720S levensgroot na te bouwen. Een team van zes mensen had daarvoor in totaal 2.000 uur nodig. Een monsterklus, maar eentje die in het niet valt bij de creatie van een Lego-Bugatti Chiron. De Lego-replica van de iconische hypercar bestaat namelijk uit één miljoen steentjes. Er is 13.438 uur gebouwd aan de auto, met als resultaat dat de Chiron ook echt rijdt. Lang niet zo snel als het 1.500 pk sterke origineel, maar op basis van ruim 2.300 kleine elektromotortjes is een snelheid van 30 km/u haalbaar. Het vermogen bedraagt immers 5,3 pk.



Lego is ver gegaan bij de ‘productie’ van de plastic Chiron, want ook de achterspoiler beweegt en zelfs de snelheidsmeter werkt. Ook heb je een sleutel nodig om de auto te starten. Verder doen de ruitenwissers het echt, net als de verlichting en de richtingaanwijzers.