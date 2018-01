BMW 8 Serie Coupe duikt in vermomming op in video

De nieuwe BMW 8 Serie Coupe maakt in maart zijn werelddebuut op de Autosalon van Genève. In de aanloop beproeft BMW de bestickerde 8 Serie op het circuit van Aprillia. In mei vorig jaar zagen we een voorproefje op de nieuwe BMW 8 Serie Coupe verschijnen tijdens de Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Die toen getoonde BMW 8 Serie Concept kenmerkt zich door een lange motorkap, prominente neus en slanke, scherp gesneden koplampunits. Verder ontbreken twee lange portieren niet en een lage, gebogen daklijn.

Als twee druppels water

In aanloop naar de onthulling van de BMW 8 Serie Coupe in maart op de Autosalon van Genève, heeft BMW nu een filmpje online gezet waar een vermomde 8 Serie Coupe zich op het circuit van Aprillia uitleeft. Onder de stickervellen lijkt een auto verscholen die haast 1-op-1 is overgenomen van het studiemodel van vorig jaar. Of gaan de Duitsers nog verrassen in Genève?

M8

Naast het definitieve uiterlijk krijgen we in ieder geval nog de specificaties tegoed. Dat er een M8-variant van de 8 Serie Coupe komt, is echter een zekerheidje. Waarschijnlijk is onder de motorkap van dat zeer sportieve model de 600 pk sterke V8 te vinden die we kennen van de M5. In de M5 is de krachtbron goed voor een maximaal koppel van 750 Nm en een sprint van 0 naar 100 km/u in 3,4 seconden. Verder worden er motoren verwacht die we al kennen uit BMW 7 Serie, aangezien de BMW 8 Serie Coupe daar aan verwant is.