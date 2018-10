Audi R8 Coupé en Spyder in nieuwe jas en met meer vermogen

Audi heeft zijn R8 Coupé en Spyder vernieuwd. Naast wat uiterlijke aanpassingen, is de V10-krachtbron weer sterker geworden.

De vernieuwde Audi R8 is leverbaar als V10 en V10 performance. De 5,2-liter krachtbron in eerstgenoemde is voortaan goed voor een vermogen van 570 pk, ofwel 30 pk meer dan z’n voorganger. De V10 performance is vanaf heden 620 pk sterk en dat is ook weer 10 pk meer dan voorheen. De Audi R8 V10 sprint in 3,4 tellen van nul naar honderd, terwijl de V10 performance daar 3,1 seconden over doet. Voor de Spyder kun je daar één tiende bij optellen.

Droog, nat, sneeuw

Om de extra sportiviteit ook echt op het asfalt te voelen, stelt Audi het onderstel scherper af. Verder scherpt het de stuurbekrachtiging aan en kun je kiezen uit drie extra rijmodi: Dry, Wet en Snow. Dankzij een aangepaste stabiliteitscontrole staat de R8 sneller stil, tot een afstand van wel 5 meter als de remmen worden beroerd bij een snelheid van 200 km/u.



Ur-quattro

De facelift van de R8 houdt een bredere en plattere Singleframe-grille in, grote luchtinlaten met dikke spijlen, en louvres in de motorkap die gelijkenis tonen met de louvres van de Audi Ur-quattro. Je hoeft bovendien niet bang te zijn dat je Audi R8 lijkt op die van de buurman, want Audi stelt drie exterieurpakketten beschikbaar. Via het Audi exclusive-programma kun je vervolgens de auto nog meer naar je smaak maken.

De nieuwe Audi R8 Coupé en Spyder staan in het eerste kwartaal van 2019 in de showroom.