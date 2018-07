Aston Martin DB5 van James Bond lijkt teruggevonden

In de week dat Lego een miniatuurversie van de Aston Martin DB5 uit de James Bond-film Goldfinger presenteert, lijkt de echte filmauto te zijn teruggevonden. De inmiddels peperdure ‘effects car’ werd ruim 20 jaar geleden gestolen.

De Aston Martin DB5 uit de James Bond-film Goldfinger (1964) spreekt een breed publiek aan. De auto zat namelijk vol met verborgen snufjes zoals alleen een auto van de beroemde geheim agent kan hebben. Dat de auto meer dan een halve eeuw na dato nog altijd tot de verbeelding spreekt, bewijst de hommage die Lego onlangs bracht door de auto in 1.290 Lego-blokjes te vatten.

Special effects

Zoals dat in films gaat waren er niet één maar twee DB5’s op de filmset van Goldfinger te signaleren. Naast een ‘effects car’ – dus met al die speciale snufjes – was er ook sprake van een ‘road car’; eentje die ook echt kon rijden.

Waardestijging

De ‘effects car’ werd aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw gekocht door een verzamelaar voor 12.000 dollar. Een prima investering zo bleek, want in 1986 was de auto al 250.000 dollar waard, toen verzamelaar Anthony Pugliese III hem overnam. Hij kon ruim een decennium van de Bond-car genieten, totdat de beroemde DB5 in 1997 gestolen werd.

Op het spoor

Ruim 20 jaar werd niets van de auto vernomen, tot recent. De Aston Martin – met chassisnummer DP/216/1 – lijkt te zijn opgedoken in het Midden-Oosten. Al is de auto nog niet boven water. Volgens het onderzoeksteam dat de auto opspoort, lijkt dat echter een kwestie van tijd. De geliefde auto van Bond zou nu zo’n 10 miljoen Britse ponden kunnen opbrengen, is de verwachting.

Louwman Museum

Overigens bestaan er goed beschouwd vier Aston Martin DB5 die als ‘Bond-car’ door het leven gaan. Naast de gestolen ‘effects car’ en de ‘production car’ gaat het om twee auto’s die voor promotiedoeleinden zijn gebruikt. Eentje is in Den Haag te vinden in het Louwman Museum en de ander werd in 2006 door een verzamelaar gekocht voor ruim 2 miljoen dollar.