70 jarige Porsche viert jubileum met 1.948 Speedsters

Al heel het jaar trakteert Porsche op bijzondere uitvoeringen vanwege haar 70e verjaardag. Het meest recente presentje heet de 911 Speedster. Hij komt, als verwijzing van het introductiejaar van de 356, in een oplage van 1.948 stuks op de markt.



Met 1.948 exemplaren is de Porsche 911 Speedster natuurlijk niet extreem gelimiteerd, toch zullen alle beschikbare auto’s snel een nieuwe eigenaar vinden, is de verwachting. De gelukkigen kunnen namelijk een felrode open tweezitter met 500 pk voor de deur zetten die zijn basis vindt in de 911 Speedster Concept die in juni werd gepresenteerd. De Guards Red lakkleur refereert naar de 911 Speedster uit 1988 van de G-Model generatie, terwijl de speciale 21-inch kruisspaaks wielen inspiratie vinden in de 911 RSR. Het interieur is voornamelijk in zwart leder uitgevoerd met rode accenten.



Tonneau-cover

Verwacht echter geen automatische inklapbare softtop. De Porsche 911 Speedster wordt namelijk geleverd met een tonneau cover die je vastzet met knopjes.

In de bijgaande video laat de Britse Youtuber Shmee alle highlights van de Porsche 911 Speedster zien op de autosalon van Parijs.