70 jaar Porsche wordt gevierd met speciale tentoontstelling

Het Porsche Museum in Stuttgart opent vandaag de deuren van de expositie ’70 jaar sportwagens van Porsche’. Niet toevallig gebeurt dat op 8 juni, want op die datum in 1948 kreeg de Porsche 356 ‘Nr. 1’ Roadster zijn officiële toelating.

De expositie in het Porsche Museum voert langs de 70-jarige geschiedenis van het iconische sportwagenmerk aan de hand van 75 modellen (bekijk alvast bovenstaande video van 9:11 Magazine om je in de stemming te brengen). Als bezoeker start je bij de 356 ‘Nr. 1’ en je eindigt bij de elektrisch aangedreven Mission E. Trek wel je wandelschoenen aan als je binnenkort in de buurt van Stuttgart bent, want de tentoonstellingsruimte is liefst 5.600 vierkante meter groot. De expositie besteedt verder veel aandacht aan de autosport en aan de mensen achter Porsche, van werknemers tot coureurs.

’70 jaar sportwagens van Porsche’

Voor de Porsche-adept wordt het sowieso een alleraardigste zomer, want ook in Porsche Paviljoen in Autostadt (Wolfsburg) en in de Porsche fabriek in Leipzig worden exposities georganiseerd. Ook buiten de landsgrenzen viert Porsche haar jubileum. Tijdens het Festival of Speed in Goodwood (12-15 juli) en de Rennsport Reunion in Californië (27-30 september) pakken de Duitser uit met activiteiten rond het thema ’70 jaar sportwagens van Porsche’.

Weekendtip: Porsche Days 2018

Dit weekend (9-10 juni) zal het niet anders zijn tijdens de gratis toegankelijke Porsche Days 2018 op Circuit Zandvoort. Onder meer kunnen Porsche rijders met hun eigen Porsche circuitervaring opdoen.