De Range Rover is al bijna een halve eeuw onder ons. Sinds het eerste prototype uit 1969 is er veel veranderd. En toch ook weer niet. Zie hier de evolutie van 48 jaar Ranger Rover.

In 1969 maakt de wereld voor het eerst kennis met de Range Rover. Land Rover heeft dan 26 prototypes gebouwd van haar SUV. Een jaar later komt de eerste generatie op de markt, heerlijk hoekig, maar dat zijn wel meer auto’s in de jaren zeventig. Het is één van de eerste SUV’s met permanente vierwielaandrijving. In 1973 introduceert Land Rover het iconische ‘zwevende dak’ op de Range Rover. In 1992 krijgt de Range Rover luchtvering met automatische niveauregeling.

SVAutobiography Dynamic

De tweede generatie Range Rover ziet pas het levenslicht in 1994, bijna een kwart eeuw na z’n debuut. De derde generatie is een stuk vlotter, want die wordt in 2001 geïntroduceerd als monocoque constructie. In 2012 is de tijd rijp voor generatie vier. Met de lichtgewicht aluminium bouw, innoveert Range Rover opnieuw. De video eindigt met de SVAutobiography Dynamic, het meest recente hoogtepunt in de Range Rover-historie. De SVAutobiography Dynamic is voorzien van een 550 pk sterke V8.