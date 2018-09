Nu in de winkel: Carros #6-2018

Het zesde nummer van CARROS Magazine ligt nu in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

CARS

PACENOTES

Eerste indrukken van de nieuwe Peugeot 508, de Renault Mégane R.S., de Mercedes-AMG C 43 en de Jeep Wrangler.

TWO OF A KIND

De Alpine A110 neemt het op tegen de Mini Cooper JCW. Twee gereïncarneerde rivalen.

REPORTAGE



GRENSVERKENNEN

We maken nét over de grens een roadtrip van één dag met de vernieuwde Ford Mustang.

VILLA D’ESTE 2018

Van oudsher is het Concours d’Élégance Villa d’Este een exclusief podium voor carrossiers en fabrikanten om hun nieuwste creaties te tonen.

LOVE & CARE

Hietbrink Coachbuilding richt zich op klassieke Ferrari’s. Vader en zoon maken op ambachtelijke wijze de mooiste creaties.

CHARACTER



DENIS DONKERVOORT

Dennis Donkervoort praat over het verleden en de toekomst van Donkervoort.

HEIN VAN LAARHOVEN EN ZIJN DOCHTER MARISSA

De Van Laarhovens vertellen over hun grote dealerbedrijf in Eindhoven.

CLASSICS

DAILY DRIVER

Elke dag een youngtimer: een Maserati Quatroporte, een Fiat 130 Berlina en een unieke MG B LE50.

INSTAPPEN

De Peugeot 505 STD Turbo is dertig jaar oud, maar heeft een traditionele en tijdloze uitstraling.

ONE OF A KIND

Deze Ferrari 512 BB is het eerste exemplaar en was voor het eerst te zien op de Autosalon van Parijs in 1976.