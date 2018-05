Nu in de winkel: Carros #3-2018

CARROS #3 nog niet op de kop getikt? Haast u dan snel naar de winkel, want het is weer een lezenswaardige editie geworden, denken wij.

CARS

PACENOTES

Eerste indrukken van de nieuwe Mercedes-Benz CLS en Mercedes-AMG CLS 53, de Range Rover P400e PHEV, de Range Rover Sport SVR, de Opel Insignia GSi, de BMW X2 en de Bentley Bentayga V8.



ANDERE TIJDEN

We verkennen Haven-Stad, de nieuwe stadsontwikkeling van Amsterdam, en vragen ons af of de E-Pace een échte Jaguar is. Hangt af van aan wie je het vraagt.



TWO OF A KIND

BMW 6 Gran Turismo en de Range Rover Velar.



REPORTAGE

ZAGATO heeft sinds lang een band met Aston Martin en die wordt steeds intenser.



PORTFOLIO

Sébastien Staub is een meester in het afbeelden van auto’s als lustobject. Wij laten het mooiste en beste uit zijn portfolio zien.



LOVE & CARE

Bij het Louwman Museum – misschien het mooiste automuseum ter wereld – is Ron van Dongen verantwoordelijk voor het onderhoud van de auto’s.

CHARACTERS

FRANK VAN MEEL

Frank van Meel geeft leiding aan BMW M. Hij heeft niets tegen vierwielaandrijving en elektrische auto’s. “Als je het maar op de goede manier doet.”



CLASSICS

DAILY DRIVER

Elke dag een youngtimer: een Morris Minor Traveller, een Jeep Cherokee en een Lincoln Town Car.

ONE OF A KIND

De Bristol Fighter is een fascinerende Engelse supercar met een V10-motor van Chrysler en … vleugeldeuren.



INSTAPPEN

De BMW 1 Serie Coupé was een radicale stijlbreuk voor BMW. Hij biedt volop keuze voor wie een vlotte, compacte BMW zoekt.