In de winkel: CARROS #1-2019

Het eerste nummer van CARROS Magazine ligt nu in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?



CARS

PACENOTES

Eerste indrukken van de Peugeot 508 SW, de Alfa Romeo Stelvio Q, de Cupra Ateca, de Audi e-tron en een kijkje in de keuken van DS.

TWO OF A KIND

De Volkswagen Amarok kruist de degens met de Mercedes-Benz X-Klasse.



COVERSTORY: FLORENCE AAN DE ELBE

We gaan per BMW 840d naar Dresden, een prachtige stad in het voormalige Oostblok.

CHARACTER

CARLO VAN DE WEIJER

De directeur Smart Mobility van de TU Eindhoven ondervraagd over elektrische en autonome auto’s, emissies, parkeren en files.



REPORTAGE

JAGUAR XJ TOUR

We gaan op pad met alle generaties van de Jaguar XJ en spreken met Jaguar-designer Ian Callum.

40 JAAR DONKERVOORT

Een uitgebreide reportage over de Nederlandse sportautofabrikant.

CLASSICS

DAILY DRIVER

Elke dag een youngtimer: een Volvo 780 2.3 turbo automaat, een DAF 33 en een Ford Thunderbird 4.0 V8 2-Door Convertible.

ASTON MARTIN DB2

We bekijken een van de twee officiële Aston Martin DB2 works-teamcars uit 1951.