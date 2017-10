Donderdag in de winkel: Carros #7-2017

Het zevende nummer van CARROS Magazine ligt vanaf 19 oktober in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

CARS

PACENOTES

Eerste indrukken van de Lexus LC 500 en de Porsche Cayenne.



TRANSITIEMODEL

We gaan met een Porsche Panamera Turbo S E Hybrid op een roadtrip door België en Duitsland.



DAILY DRIVER

Elke dag een youngtimer: een Saab Cabrio, een Porsche 911 3.6 Carrera Cabrio en een Range Rover.

WEDERGEBOORTE

Een Engelsman wil in de Verenigde Staten het merk DeLorean nieuw leven inblazen.

TWO OF A KIND

De Chevrolet Camaro 2.0 Turbo Coupe en de Jaguar F-Type 2.0 Convertible zijn met hun geblazen viercilinders werkelijk begerenswaardig.

GIJS VAN LENNEP LEGEND

Verslag van herenrally onder leiding van een jonkheer.



CHARACTERS

JAN LAMMERS

Jan Lammers begon als baanspuiter bij Rob Slotemakers slipschool, was coureur in de Formule 1 en is na 45 jaar nog steeds actief in de autosport.



LOVE & CARE

Tophat voorziet de Land Rover Defender van een Amerikaanse achtcilinder.

CLASSICS

HISTORIC GRAND PRIX

In September vond in Zandvoort het mooiste evenement op de Nederlandse autosportkalender plaats: de Historic Grand Prix.



INTRIGERENDE DBS

De motor en een omvangrijk dossier bewijzen dat wij op pad waren met een bijzondere Aston Martin.

INSTAPPEN

De ontwikkeling van de derde generatie Range Rover verliep tumultueus, maar het is een indrukwekkende auto.