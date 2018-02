Het eerste nummer van CARROS Magazine ligt vanaf 8 februari in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

CARS

PACENOTES

Eerste indrukken van de nieuwe Alpine A110, BMW M5, Jaguar XJR575 en Maserati Levante S.



ALL EYES ON YOU

De Lamborghini Huracán Performante drukt op alle knoppen. Vooral bij jeugdige autoliefhebbers. We voelden ons celebrities, achtervolgd door paparazzi, carspotters.





LEXUS LS 500H

We maken een ruim vierhonderd kilometer lange tocht door Oman. In surrealistische rust door de roerloze schoonheid van het Sultanaat.



TWO OF A KIND

Alfa Romeo Giulia Veloce en Jaguar XE Sport, een vergelijk om van te watertanden.

CHARACTERS

KORT & GOED

In gesprek met Audiontwerper Marc Lichte.

MAN MET EEN MISSIE

De Brabander Rob Leupen is als baas van Toyota Motorsport waarschijnlijk de Nederlander met de meeste ervaring en mooiste verhalen uit de Formule 1, endurance racing en de rallysport.

BESCHERMHEILIGEN

André en Kees Huis in ’t Veld van Noble House Exclusive Cars restaureren niet alleen Aston Martins, ze zijn ook officieel Aston Martin Heritage Dealer, met plannen voor Sanction II-productie.



CLASSICS

DAILY DRIVER

Elke dag een youngtimer: een Jeep Grand Wagoneer en een Jaguar XJR V8 Supercharged 4.0.

ONE OF A KIND

De aluminium carrosserie van de Bentley S3 Flying Spur is van de hand van H.J. Mulliner in Londen. Toch is het een origineel Nederlandse auto – een van een identiek paar zelfs.



INSTAPPEN

We maken een proefrit in een Rolls-Royce Phantom VII.