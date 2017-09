Het zesde nummer van CARROS Magazine ligt vanaf 7 september in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

CARS

PACENOTES

Eerste indrukken van de nieuwe Mercedes S-Klasse en Audi A8, de viercilinder Jaguar F-Type, McLaren 570S Spider en Range Rover Velar.



TRIP DOWN MEMORY LANE

Een diepe duik in de Abarth-historie met goeroe Guy Moerenhout, waarmee we tevens de nieuwste Fiat 124 Abarth op zijn kampioenskwaliteiten beoordelen.

MONUMENT VAN EEN AUTO

Er is maar één echte Rolls-Royce en dat is de Phantom. En daar is nu een nieuwe van.



PLEIDOOI VOOR DE PICK-UP

Is een SUV te burgerlijk? Kijk eens naar een pick-up, maar dan wel een met klasse. De X-Klasse van Mercedes.



THREE OF A KIND

Spektakelspeelgoed is het, maar welke is de leukste? De BMW M2, de Ford Focus RS of de Clio RS?



CHARACTERS

PIET BOON

De tweede Nederlander, na Lagaaij, die voor Porsche mocht ontwerpen. Het gesprek gaat over die speciale Alex editie en hoe hij Stuttgart zo ver kreeg dat hij zich met hun 911 mocht bemoeien.



LOVE & CARE

In de aanloop naar Pebble Beach geven Jurriaan en Lennart Schouwenburg van Strada e Corsa een uniek kijkje in de keuken van hun droomwerkplaats.

CLASSICS

DAILY DRIVER

Elke dag in een youngtimer: BMW 5 Serie, Mercedes SLC en Alfa Romeo GT.

OBSCURE COUPÉS

De Iso Rivolta Lele en Lamborghini Espada maakten eind jaren 60 drastisch korte metten met de sierlijke Italiaanse coupé.

INSTAPPEN

De 8 Serie van BMW is altijd een buitenbeentje geweest, maar kon nu wel eens een goede investering zijn.

CLASSIFIEDS

Onze gids naar het mooiste, meest stijlvolle auto-aanbod van Nederland.