27 juli in de winkel: Carros #5-2017

Het vijfde nummer van CARROS Magazine ligt vanaf 27 juli in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

CARS

PACENOTES

Impressies van de Volvo XC60, Mini Countryman, Mercedes-Benz E-Klasse cabriolet, Jeep Compass, Audi SQ5 en Porsche 911 GT3 MK2.



GENERATIES

Tussen de BMW’s 650i en M635 CSI gaapt een generatiekloof van 30 jaar. Gelukkig zijn sommige dingen in die jaren niet veranderd.



DAILY DRIVER

Elke dag een youngtimer: Jensen Interceptor Convertible, Volvo V90 en AMC Pacer.



BEHIND THE SCENES

In Nederlands enige automobielfabriek rollen Mini’s en BMW’s van de band. We namen er een kijkje.



GALLERY

Sfeervolle beeldreportage van een etmaal afzien op Le Mans.



SUPER SUV’S

De Jaguar F-Pace S en Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé verleiden met vorm. Hoe zit ’t met de inhoud?



ONE OF A KIND

100 meter per seconde in een knalgele karikatuur – hemelbestormen in de Koenigsegg Agera RS ‘ML’.



CHARACTERS

IAN ROBERTSON

De tweede man van BMW over de toekomst van ‘zijn’ merk.

BERNHARD VAN ORANJE

De man die het circuit van Zandvoort nieuw leven inblaast.



CLASSICS

INSTAPPEN

De Maserati QuattroporteEvoluzione is lang niet zo slecht als zijn reputatie.