23 maart in de winkel: Carros #2-2017

Het tweede nummer van CARROS Magazine ligt vanaf 23 maart in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

CARS

No more mister nice guy: Aston Martin DB11

De DB11 Aston Martin is nadrukkelijk géén gentleman’s GT, zo bewijst een alleszeggende Eifelrit met een onversneden sportman.



Subaru’s in de sneeuw

Net als wijlen Colin McRaezijn we dwars en gaan we dwars, met vier- én achterwielaandrijving in de Subaru’s WRX STi en BRZ.

Werelden van verschil: Mercedes-AMGC 63 S Coupé vs Lexus RC F

De Mercedes-AMG C 63 S Coupé nodigt uit tot schofterig rammen, de Lexus RC F biedt beschaafd-oriëntaalse sportsouplesse. Twee werelden. Is een ervan de betere?



Daily Driver: zij rijden hun yountimer elke dag

Dit maal: Mercedes 450 SLC, Audi A8 en Land Rover 109 Series 3.

CHARACTERS

MICHAEL VAN DER SANDE

Gesprek met de Nederlander die de scepter zwaait bij Alpine, de spannendste herintreder van de afgelopen tijd.



NIELS VAN ROIJ

Autodesigner fileert het ontwerp van de Audi A2, BMW 7 Serie, Citroën BX en Hyundai Stellar.

CLASSICS

GETEMDE STIER

De Jalpa moest een nieuwe markt ontsluiten voor Lamborghini, maar de uitgeklede vechtstier bleek een mislukte melkkoe. Waar ging het mis?

DE BETERE BENZ

De Pagode is onbetaalbaar, SL’s uit de jaren negentig zijn vaak verdacht. Maar er is een alternatief. Wij presenteren de beste Mercedes voor liefhebbers van open genieten. (Beeld: Sander Nagel).



DE JACHT

Gerenommeerd connaisseur en entrepreneur Paul Witmer vertelt over de veranderde klassiekerwereld waarin hij al ruim dertig jaar actief is.

Verder in CARROS # 2:

PACENOTES

Een korte kennismaking met alles wat komen gaat: de nieuwe Porsche 911 GTS, Volvo V90 Cross Country en de Mercedes-AMG E 63 S.



CLASSIFIEDS

Onze gids naar het mooiste, meest stijlvolle auto-aanbod van Nederland.

ROADTRIP

Geniet mee van ’s werelds mooiste route: de Roemeense DN7C.

CARROS: STRICTLY CARS WITH CHARACTER