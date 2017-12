Voorproefje uit CARROS #8: Toyota Land Cruiser, wereldauto

In de voorname achtergrond van alle publiciteitsoffensieven van autofabrikanten die wapenfeiten uit een roemrijk verleden gebruiken voor het legitimeren van hun claim op historische terreinwaardigheid, beweegt zich de Toyota Land Cruiser. “Een Land Cruiser moet mensen overal kunnen brengen en ook weer terughalen”, aldus toyota. “dat is al 65 jaar het geval en dat zal ook altijd zo blijven.” dankzij beelden uit de gevaarlijkste gebieden ter wereld weten wij dat dit een bloedserieuze waarheid is.

Dit artikel is geplaatst in CARROS #8, vanaf 14 december in de kiosk.

De nieuwe Toyota Land Cruiser is de automotive variant van het Ros Beiaard: een knots van een auto, wars van elegantie en ijdelheid en juist daardoor een machtig soort betrouwbaarheid uitstralend. Deze off-road heeft niets meer te bewijzen. Ook deze nieuwe – de tiende – generatie niet. Kennismaken met Toyota’s vernieuwde terreinreus deden wij in het off-roadgedeelte van Safaripark Beekse Bergen te Hilvarenbeek, waar Toyota-importeur Louwman & Parqui een soort mini-Dakar adventure experience had georganiseerd.

Torderen, scheuren, breken

In het blokhutachtige restaurant eerst een al even robuuste presentatie. Geen superlatieven, maar stevige markt- en vooral voertuigtechnische achtergronden. Eerder een briefing voorafgaande aan zware actie. Ingrediënten? Allereerst de mededeling dat de Land Cruiser ook nu in drie- en vijfdeursuitvoering leverbaar is. De laatste variant is met een 27,5 centimeter grotere lengte een echte zevenzitter.

Dan is er het feit dat ook de nieuwste Land Cruiser – net als die eerste Toyota BJ 25 uit 1951 – op een ladderchassis staat, nog weer extra versterkt en waar de carrosserie als aparte unit bovenop geschroefd staat. Toyota gebruikt een nieuw soort silent blocks die trillingen, schokken en geluiden vanuit het onderstel beter absorberen. Voorts dat de Land Cruiser nog de enige straatwaardige terreinauto is die met deze relatief kostbare chassisconstructie werkt, maar dat Toyota dat altijd blijft doen omdat zo’n chassis onontbeerlijk is onder de allerzwaarste belasting. Ook essentieel is dat zo’n ladderchassis bij onverhoopt toch optredende beschadigingen onder de primitiefste omstandigheden met een simpel autogeen lasapparaat te repareren is. En dat geldt ook voor de carrosserie, omdat die bij schade al of niet in delen eenvoudig afschroef- en dus vervangbaar is. Die filosofie geldt ook voor de rest van de techniek van de Land Cruiser: er moet met elementaire gereedschappen aan gewerkt kunnen worden.

Professioneel en net zo goed essentieel is de daarop volgende mededeling dat de Toyota Land Cruiser daarom ook geen hybride- of EV-aandrijving krijgt. Natuurlijk omdat er in de binnenlanden van Kazachstan, Botswana, Oost-Timor, in de Arabische woestijnen en de uitgestrekte leegten van de Flevopolder nu eenmaal geen laadpalen of vriendelijke Bosch- en Siemens-accudiensten zijn.



Of en hoe je het gaat redden

De Land Cruiser is in Nederland leverbaar met één motor: de om zijn met recht ‘ongelooflijke’ kilometrages (‘misschien bij 500.000 een keer een revisie’) uiterst betrouwbare 2,8-liter viercilinder turbodiesel, die 130 kW (177 pk) en vooral 450 Nm levert. En altijd over vier wielen. Evengoed geen gemeengoed meer in off-road– laat staan SUV-land. Sterker nog: de Land Cruiser bezit het professionele scala aan transmissies: hoge en lage gearing, drie differentieels, dus voor, midden en achter, waarvan de laatste twee 100 procent te sperren zijn. Terwijl contact van de wielen ten opzichte van de ondergronden, hoe extreem ook, net zo goed ten opzichte van elkaar, worden gewaarborgd door het – nieuw! – Kinetic Dynamic Stability System.





Een andere nouveauté is de Multi Terrain Monitor, die met behulp van vier camera’s, ook onder de auto, de bestuurder een beeld geeft van de wielstanden, de banden en de ondergrond. Oftewel: of en hoe je het gaat redden. Dan een opsomming van de elektronisch-mechanische rijassistentie- en off-roadsystemen, ondergebracht in het Multi Terrain System met vijf keuzestanden, waarmee die bestuurder het zou kunnen redden. Die standen zijn: Mud & Sand, Loose Rock, Rock, Mogul en Rock & Drift. Los daarvan – knopjes op middenconsole – Crawl Control, waarmee de Land Cruiser echt kan klauteren. Genoeg theorie. Rijden!

Kalm duikende walvis

Wij kozen voor de grote vijfdeurs Land Cruiser met automatische versnellingsbak. Hongerig als wij waren naar ook de grootste sensatie om een dergelijk reusachtige terreinauto te voelen klimmen en waden, duiken en stampen, en hem tegen steile wanden te laten ‘crawlen’. En die sensatie was er direct.

De aanvang van het parcours: een doorwading waarbij je je volledig diende over te geven aan de techniek, omdat de reusachtige Toyota als een kalm duikende walvis met zijn neus diep onder water verdwijnt. Het water golvend over de motorkap, de motor dus ook onder water functionerend, terwijl je geen idee of gevoel hebt wat de wielen en banden in de diepte uitvoeren. Alsof de Land Cruiser nu nog zo’n beetje drijft alvorens hij zinkt. Maar je intussen wel voelt – en hoort – dat er aandrijving is. Totdat … het stuur weer zwaarder aanvoelt – bodem, grip! – en de neus weer oprijst uit het water. Je drukt het gas meteen dieper in om zo snel mogelijk aan land te geraken. Wij lachen als triomfators naar de fotograaf.



De volgende sectie meteen dat crawlen. Voor onze neus een vrijwel verticale zandwand met dikke, grillige vliegdenwortels die horizontaal je smalle track kruisen. Nadenken, plannen, denkbeeldige lijn in je hoofd zetten, nu ook de onderwagen-camera raadplegen – prachtig gezicht, je eigen banden in het vette zand te zien – gevolgd door de knopdruk ‘low’ en nu ook ‘crawl’. Daarna automaat in ‘D’ en … gas! Achteroverliggend in je stoel, de Land Cruiser die het van je overneemt, verticaal op en neer beukend, links-rechts grip zoekend, jijzelf min of meer sturend. En de auto uiteindelijk het hoger gelegen plateau bereikt. Ongelooflijk. Daarna het op uitgestrekte zandvlakten nog echte rally-raiden: op hoge snelheden bochten nemen, springend in en over duinen, waarbij de grote Land Cruiser ook met uiteindelijk alle systemen uit, dus ook het ESP, domweg niet van de wijs te brengen is. Dakar in de Beekse Bergen. Althans: zo voelt het.

Ten slotte rijden we over asfalt terug. Diezelfde Toyota, hoewel nu in oorlogskleuren vanwege alle blubber, een eens temeer ‘machtig’ cruisende reuzenauto. De wereld is immers zijn wereld.



TOYOTA LAND CRUISER 2.8 D-4D Executive automaat, 7 zitplaatsen

Motor Voorin gemonteerde 2,8-liter viercilinder turbodiesel, 130 kW (177 pk) bij 3.400 tpm, 450 Nm bij 1.600 tpm

Transmissie Automatische zesbak, permanente vierwielaandrijving, 100 % te sperren Torsen-middendifferentieel, tot 100 % sperrend achterdifferentieel, open differentieel aan voorzijde (handgeschakelde zesbak naar keuze)

Gewicht in kg 2.105 (rijklaar)

0-100 in sec n.o.

Top in km/h 175

Prijs in euro (incl BTW) 7-zits v.a. 100.175 (als gereden), 5-zits v.a. 73.575, 3-deurs v.a 69.575 Bijzonderheden: de Toyota Land Cruiser is naar keuze uit te rusten met Comfort-, Challenger-, Executive- dan wel Professional-uitrusting. Ook met grijs kenteken leverbaar

Door: David Bakels

Fotografie: Van der Vaart Fotografie / Toyota