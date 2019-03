Voorproefje uit CARROS #2-2019 – Lexus RC 300h: fijnslijperij

Op jacht naar een sportiever imago maakt Lexus de laatste jaren steeds meer sportcoupés. De RC 300h was er al sinds 2014 en profiteert voor 2019 van een facelift.

Die facelift moet de RC 300h qua uiterlijk iets meer in lijn brengen met zijn grote broer, de prachtige LC. Plattere led-koplampen, een aangepaste grille en nieuwe L-vormige achterlichten maken de auto tegelijk eleganter en sportiever.

Nog veel meer fijnslijperij deed Lexus onderhuids. Het onderstel werd op vele punten verbeterd: andere schokdempers, stijvere ophangbussen en vanaf de Luxury Line nieuwe 19-inch wielen met banden die meer grip bieden en een betere stuurprecisie bieden. Daarnaast zijn er veel kleine aanpassingen doorgevoerd aan de aerodynamica, waarvan de vorm van de zijruiten en de luchtinlaten bij de achterwielen de belangrijkste zijn.

Voor de aandrijving van de RC 300h vertrouwt Lexus nog altijd op de hybride aandrijflijn, bestaande uit een 2,5 liter viercilinder benzinemotor met 181 pk en een assisterende elektromotor die lichter en compacter is geworden. Ondanks eenzelfde combineerde vermogen als voorheen (223 pk) is de afstemming van de aandrijflijn sterk veranderd. De respons is scherper, waardoor de RC je een veel directer rijgevoel geeft.

Scherpere respons

Dat merken we direct tijdens de eerste meters in Zuid-Spanje. De auto komt feller en enthousiaster uit de startblokken, alsof de elektromotor steeds een extra zetje geeft. Het effect is zelfs nog sterker in de sportstand, waarbij ook de besturing wat meer gevoel geeft. En dan is er op de F Sport-uitvoering van de RC 300h nog Sport+, waarbij de adaptieve dempers zich automatisch aan de wegomstandigheden aanpassen. Een prachtig systeem, maar het onderstel is van huis uit al erg goed.



Even uitstekend is het interieur, met voortreffelijke stoelen en een bijna ambachtelijk afwerkingsniveau. Reken op geborsteld metaal op de middenconsole en fraaie stiksels in het leer. Er is keuze uit vijf uitvoeringen, van compleet tot genereus, de prijzen beginnen net onder de vijftig mille.



Door: Mario Vos