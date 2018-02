Voorproefje uit CARROS #1. Jaguar XJR575: Pretlimousine

Deze week ligt de eerste CARROS van 2018 weer in de kiosk, met daarin onder meer deze onderwerpen. Als voorproefje trakteren we u alvast op een verhaal uit onze rubriek ‘Pacenotes’; een kennismaking met de Jaguar XJR575.

Audi heeft zijn S8, BMW de M760Li xDrive en Mercedes brengt de S 63 AMG 4Matic Lang in stelling om de sportiefste automobilisten in de hoogste klasse op hun wenken te bedienen. Jaguar zet daar nu de XJR575 tegenover.

Als enige van het kwartet heeft de XJR met zijn vijfliter V8 compressormotor minder dan 600 pk vermogen; de Duitse concurrenten hebben respectievelijk 605, 610 en 612 pk. Maar die 575 paardenkrachten van de sportiefste Jaguar XJR ooit hoeven ook minder gewicht in beweging te brengen. Want de geheel uit aluminium vervaardigde XJR weegt ook als enige rijklaar minder dan twee ton, waardoor zijn pk-gewichtsverhouding van 1 pk op 3,42 kg toch ook op het niveau van de concurrentie ligt.



Lineaire krachtonplooiing

Dat de Jag een stukje lichter is, voel je direct bij het wegrijden. De auto voelt ondanks zijn lengte van 5,13 meter kleiner aan en reageert lekker direct op de besturing. De vering is wat stugger dan die van de XJ-modellen en de luchtvering voor is vervangen door schroefveren. Achter is nog wel luchtvering te vinden – de directie wil nog wat veercomfort overhouden – maar dan wel met een stuggere afstelling en stevig gedempt.

De motor is zeer alert en reageert bliksemsnel op gasgeven. Logisch, want Jaguar monteert immers geen turbo, maar een mechanisch aangedreven compressor. De motor heeft daardoor een mooi lineaire krachtontplooiing, met bij 3.500 toeren een maximumkoppel van 700 Nm. Vervolgens haalt de achtpitter lekker door tot royaal voorbij de 6.000 toeren, een naar onze smaak aangenamere karakteristiek dan die van de meeste turbomotoren.



Echte dynamiek

De XJR575 draait dus gretig toeren, maar de achttrapsautomaat maakt dat bepaald niet noodzakelijk. Met wat minder gas schakelt de automaat op voordat de naald van de toerenteller op 3.000 staat. En toch ben je dan al heel rap onderweg. De echte dynamiek is er echter pas als alle systemen in de sportstand staan, automaat én onderstelelektronica. Die laatste kan ook helemaal op non-actief voor wie dat wenst.



De XJR575 ontpopt zich dan als de sportiefste en handzaamste auto in zijn klasse. Hij reageert zeer nauwkeurig op de veel gevoel biedende stuurinrichting en is met groot plezier over smalle, bochtige bergweggetjes te sturen. Te smijten zelfs, want de auto is zo communicatief dat je haast zou vergeten dat hij ruim een halve decameter lang is.

Het is wel jammer dat deze fantastische pretlimousine vermoedelijk niet zo lang te koop zal zijn. De huidige XJ stamt immers uit 2009 en Jaguar werkt zonder twijfel al koortsachtig aan zijn opvolger. Dus als u toch 204.150 euro hebt liggen, bezoek dan snel een Jaguar-dealer!

JAGUAR XJR575

Motor 5,0-liter V8 met compressor, 423 kW (575 pk) bij 6.250 tpm, 700 Nm bij 3.500 tpm Rijklaar gewicht in kg 1.970 0-100 in sec. 4,4 Top in km/h 300 Prijs in euro 204.150

Door: Mario Vos