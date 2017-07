Voorproefje uit CARROS #5: Volvo XC60 – Uitgebalanceerd

De uit het straatbeeld niet meer weg te denken SUV is bij Volvo tegenwoordig prominent aanwezig in het gamma. En dus wordt er reikhalzend uitgekeken naar de zojuist compleet in het nieuw gestoken XC60.

Door: Mario Vos

Fotografie: Louis Blom

Dit artikel is afkomstig uit CARROS Magazine #5

Momenteel is de XC60, de kleinere broer van de XC90, nog de meest compacte SUV bij Volvo. Maar langer dan een jaar zal dat niet duren, want in 2018 komt er een nieuwe Benjamin in de vorm van de XC40. Daarmee is dan tegelijk zo’n beetje het hele gamma van Volvo vernieuwd en is de amper drie jaar oude XC90 de ‘oudste’ Volvo van het elf modellen tellende gamma.



Maar alle ogen zijn om te beginnen gericht op de nieuwe XC60, niet in de laatste plaats omdat het de belangrijkste auto is in het hele gamma, zo leren we tijdens de korte perspresentatie. Want bijna 30 procent van alle verkochte Volvo’s was de afgelopen jaren een XC60 en in totaal staat de teller op een miljoen verkochte exemplaren sinds 2008. In ons land is de XC60 bovendien de bestverkochte mid-size premium SUV, die de BMW X3, Audi Q5 en Mercedes GLK ruimschoots heeft verslagen.

Thor’s Hammer

Doordrongen van het belang van de nieuwkomer nemen we even later de sleutel –of beter gezegd de ‘remote’ die ons toegang verschaft tot de auto – in ontvangst. Terwijl we op ons testexemplaar af stevenen, herkennen we meteen de markante ‘Thor’s Hammer’ dagrijverlichting, zelfs zonder dat die ontstoken is. We zien overeenkomsten met grote broer XC90, maar toch ook belangrijke verschillen. Grille en koplampen vertonen enige gelijkenis, maar de onderzijde van de neus is compleet anders. Aan de achterkant zijn het juist de lichtunits die het design onderscheidend maken en en profil is de oplopende taillelijn een belangrijk verschil. Uiteraard is de XC60 ook korter, ruim 26 centimeter zelfs, en in hoogte en breedte is hij eveneens slanker. Toch oogt de XC60 vanbinnen ruim, omdat de in de XC90 wel aanwezige derde zitrij hier ontbreekt.





Bowers & Wilkins

Het interieur van de XC60 is erg mooi, zowel qua design als afwerking. De strakke Scandinavische vormen maken het interieur erg opgeruimd, net als het feit dat de bediening van de auto overwegend via knoppen op het stuurwiel en een iPad-achtig scherm in de middenconsole verloopt. Ja, er komen vingervegen op dat scherm als je het bedient, maar dat weerhoudt ons er ook nooit van om smartphones en tablets intensief te gebruiken en gemakkelijk in de omgang te vinden. En gemakkelijk is het zeker, want zelfs zonder uitleg vind je snel alle functies.





In de XC60 T6 die we tot onze beschikking hebben prijkt bovenop het dashboard een tweeter die audioliefhebbers meteen zullen herkennen. Inderdaad, Bowers & Wilkins levert optioneel (tegen overhandiging van drie mille) een voortreffelijk audiosysteem met 15 luidsprekers en 1.100 watt versterkervermogen. Wij zouden het zeker aanvinken op de optielijst! De T6 heeft nog meer aangename opties aan boord, zoals een massagefunctie in de met leer beklede stoelen, een head-updisplay in de voorruit (eindelijk lijkt dat nu door te breken!), parkeerassistentie met rondomzicht en Intellisafe Surround dat alle denkbare veiligheids- en assistentiesystemen omvat die nog niet standaard zijn op de XC60. Daarmee kruipt de aanschafprijs van de T6 AWD R-Design wel langzaam richting de zes cijfers.



Viercilinder

We starten de XC60 met de draaiknop op de middentunnel en beschaafd komt de 320 pk sterke turbobenzinemotor tot leven. Het is de viercilinder met twee liter inhoud die inmiddels onder de motorkap van elke nieuwe Volvo is te vinden, ongeacht of er nu benzine of diesel in de tank moet. Afhankelijk van het gewenste vermogen zit er een turbo, een turbo én een compressor of een dubbele turbo op (sterkste diesels). Waarmee Volvo over het hele gamma genomen (van V40 tot XC90) een vermogensrange van 120 tot 320 pk bestrijkt. Als we de elektromotor van de T8 Twin Engine plug-in hybride er nog bij nemen gaat het zelfs tot 407 pk!





Voor de XC60 begint de reeks nu met de T5 met 254 pk en D4 met 190 pk (diesel), maar het is denkbaar dat er nog een T4 en een D3 zullen volgen. Verder naar boven is er dus de T6 die we reden, de T8 Twin Engine Plug-in Hybrid en een D5 diesel met 235 pk. Standaard is de motor in een XC60 altijd aan een achttraps automaat gekoppeld en bijna altijd heeft een XC60 vierwielaandrijving, herkenbaar aan de afkorting AWD.

Met zijn forse vermogen en 400 Nm aan koppel blijkt ‘onze’ T6 een buitengewoon rappe SUV. Binnen zes tellen bereikt hij vanuit stilstand de 100 km/h en probleemloos noteert hij een topsnelheid van 230 km/h. Moeiteloos zijn ook de tussensprints op hogere snelheden; de dubbelgeblazen vierpitter raakt nooit buiten adem. Balansassen ontdoen de motor bovendien van alle trillingen, zodat je eigenlijk nooit in de gaten hebt dat er niet meer dan vier cilinders aan het werk zijn. Een beetje heimwee naar die fraai roffelende vijfpitters van weleer is er niettemin wel.

Reisauto

Onderweg komen we er al snel achter dat de XC60 ondanks zijn potentie niet tot de meest sportieve premium SUV’s moet worden gerekend. Je kunt de ‘Drive Mode’ wel op Dynamic zetten en dan is het weggedrag zeker erg goed, maar in de stand Comfort is het een prettiger rijdende auto, waarin je overigens nog steeds zeer vlot onderweg kunt zijn. De vering en demping filteren de oneffenheden heel mooi en je rijdt moeiteloos uren achtereen.





Een uitstekende reisauto dus, en daar past een mooi gelijkmatige en royale bagageruimte bij. Klaar voor de actieve hobby’s die de gedroomde SUV-koper zo intensief beoefent. In elk geval is de conclusie op z’n plaats dat de XC60 een mooi uitgebalanceerde auto is. Een Volvo in hart en nieren, die zijn plekje aan de top van zijn segment met verve zal verdedigen.