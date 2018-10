Renault Mégane R.S.: Compromisloos

Snelheid had bij de snelste versies van de Renault Mégane R.S. zijn prijs: hij was er met slechts drie deuren. De gloednieuwe is een vijfdeurs hatchback, desgewenst met automaat. Is de Renault Mégane R.S. zij wilde haren kwijt?

‘Maak de Mégane R.S. niet de snelste, maar wel de leukste om te rijden’ – dat was de opdracht die de mannen van Renault Sport kregen voor de ontwikkeling van de gloednieuwe Mégane R.S. Nu, ruim een jaar nadat de R.S.-versie voor het eerst tijdens zijn ontwikkeling werd gespot, rijden we ermee over een verlaten Engelse landweg. Niet op de snelweg, niet op het circuit, maar juist op zulke hobbelige, bochtige wegen in een glooiend landschap moet hij op zijn best zijn.

Chassis

Terug naar de vierde versnelling, licht remmen, terug naar drie en halverwege de bocht weer vol op het gas. Over een paar uur rijden hier weer talloze auto’s met caravan, dakkoffer en fietsendrager, maar nu is de weg nog van ons. Strak omsloten door de met alcantara beklede kuipstoelen wanen we ons even een rallycoureur, terwijl we ons best doen om de geldende maximumsnelheid van 96 km/h aan te tikken. We gaan een korte heuvel over en de Mégane komt even uit zijn veren. Daarna voeren we het tempo verder op.

Dat ze bij Renault Sport een waanzinnig chassis kunnen maken, is alom bekend. Toch hebben de technici zichzelf weer overtroffen met de nieuwe Mégane. Veel concurrenten van de Mégane R.S. worden geleverd met adaptieve dempers, maar Renault Sport doet dat niet. In plaats daarvan voorziet het de auto rondom van hydraulische bumpstops, die in feite als tweede schokdemper werken. Het resultaat is waanzinnig goed, want zelfs op de soms behoorlijk slechte wegen in Zuid-Engeland geeft de Mégane geen krimp. Ja, hij is wat stug, maar zeker niet onvergeeflijk en al helemaal niet plankhard. Precies wat je hier wilt.



Kracht

Het geknetter en geplop weerkaatst van een muurtje, als we het gas loslaten. Voor in de Mégane R.S. ligt de nieuwe 1,8-liter viercilinder van Renault, die ook zijn weg heeft gevonden naar de nieuwe Alpine. In die lichtgewicht sportauto is hij goed voor 250 pk, maar in de Mégane levert hij 30 pk méér. Ondanks dat hij 300 kilogram zwaarder is dan de Alpine, is de Mégane R.S. ook ronduit snel. De sprint van 0 naar 100 km/h legt hij – dankzij Launch Control – af in 5,8 seconden en hij heeft een topsnelheid van 250 km/h. Indrukwekkende cijfers die in de praktijk niet overdreven lijken. Zeker op tussenacceleraties is de Mégane echt vlot, want zijn koppel van 390 Nm is al vroeg beschikbaar.

Op de Zuid-Engelse wegen moet je wel goed bij de les zijn als je accelereert. Als je alle kracht loslaat op de voorwielen, heeft de auto de neiging om wat zoekerig te worden. Ook al is de wielophanging aangepast aan wegen die naar opzij aflopen, het devies is om twee handen aan het stuur te houden bij accelereren. Met de automatische zesbak kán dat ook, maar wie de auto met een handbak bestelt, moet opletten.



Meesturen

De Mégane R.S. mag dan minder hardcore zijn dan zijn voorganger, hij voelt sneller dan ooit op de Britse B-roads. Door zijn iets comfortabelere afstelling is hij geschikt voor een breder koperspubliek. Meer dan ooit kan dit de enige auto van een huishouden zijn, omdat hij vrijwel net zo praktisch is als elke andere Mégane. Toch lever je niets aan sportiviteit in en biedt de auto een waanzinnige rijbeleving. Die wordt versterkt door de meesturende achterwielen. Bij normaal gebruik tot een tempo van 60 km/h sturen de achterwielen tegengesteld aan de voorwielen, om de auto wendbaarder te maken en de draaicirkel te verkleinen. In de stand ‘Race’ doet hij dat tot 100 km/h. Het geeft een uniek stuurgevoel en in snelle bochten moet je echt leren om het systeem te vertrouwen. Maar je voelt al snel aan dat het de volgende keer nog véél harder kan.



Looks

Met zijn uitgeklopte voor- en achterschermen – respectievelijk 6 en 4,5 cm breder dan bij de normale Mégane – oogt de Mégane R.S. wel behoorlijk extreem, mede door zijn fel oranje kleur. Behalve in het bekende geel ‘Jaune Sirius’ levert Renault Sport de auto nu ook in ‘Orange Tonic’. Die kleur doet het wat ons betreft uitstekend. Natuurlijk kun je ook kiezen voor ingetogener kleuren, die ookmeteen negenhonderd euro mínder kosten. Jaune Sirius en Orange Tonic vergen een meerprijs van 1.595 euro en metaallak kost 695 euro extra. Wie ongeveer vierduizend euro voor opties overheeft, kan vrijwel alle fijne zaken aanvinken. Zo kost de head-updisplay 395 euro, alcantara bekleding 1.095 euro, stoelverwarming 295 euro en het R-Link-multimediasysteem in combinatie met een geluidsinstallatie van Bose 995 euro. Grotere lichtmetalen 19-inchwielen, die onze testauto ook heeft, kosten 1.195 euro. Hoewel de auto snel aanvoelt, krijgen we toch het gevoel dat Renault zich nog een beetje heeft ingehouden. Dus als het wat extremer mag, is de auto er ook met Cup chassis, dat één centimeter verlaagd is. Reken dan wel op meer stuiteren, maar ook op een nog strakkere wegligging. Kies je voor dat onderstel, dan krijg je van Renault ook een Torsen-differentieel als je voor de handgeschakelde versie kiest. Om puristen tevreden te houden is de auto er inderdaad ook met een handgeschakelde zesbak. Daarmee is hij ongeveer net zo snel – als je snel kunt schakelen – en kost hij met 42.340 euro toch 2.200 euro minder dan de versie waarmee wij op padzijn. De handgeschakelde versie heeft onze voorkeur, al is hij ook met de EDC-automaat met dubbele koppeling heel fijn.

Ontspannen

Renault Sport heeft met de nieuwe Mégane R.S. echt een grote prestatie geleverd. Qua gebruiksgemak doet hij niet onder voor elke andere Mégane, terwijl je het volbloed sportauto’s op een beetje stuurmansweg moeilijk kunt maken. Zet je hem in ‘Comfort’, dan leent hij zich ook beter dan ooit als reisauto en kun je een gemiddeld verbruik van zo’n 7 tot 8 liter op 100 kilometer realiseren, bij flinke kruissnelheden. Door zijn brede neus zijn medeweggebruikers geneigd om vlot aan te kant te gaan, al kan dat natuurlijk ook door de kleur komen. En zo stappen wij na een rit van honderden kilometers – voor het eerst – ontspannen uit een product van Renault Sport.



Door: Wouter Spanjaart