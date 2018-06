Range Rover P400E PHEV: Terreinsluiper

Bijna geluidloos dalen we het bospad af naar de waterkant. Het enige wat je af en toe hoort, is de modder die onder de banden van de dik 2,5 ton wegende plug-in hybride Range Rover P400E vandaaan wordt geperst, terwijl de koning van de SUV’s door het terrein sluipt. Onze bucketlist is weer een regel korter: elektrisch terreinrijden is afgevinkt.

Voor modeljaar 2018, dat meteen de midlife opfrisbeurt van de Range Rover en Range Rover Sport omvat, heeft Land Rover dus een plug-in – hybrideversie aan beide gamma’s toegevoegd. De plaatsvervanger van de dieselhybride is 29 kW (40 pk) sterker, waardoor hij sneller sprint en volgens de verbruiksmeting ook nog eens veel zuiniger is. En dat laatste zorgt dan weer voor een lagere aanschafprijs.



De Range Rover P400e, verkrijgbaar met korte en lange wielbasis, is voorzien van een 2,0-liter Ingenium turbobenzinemotor met 221 kW (300 pk) die assistentie heeft van een elektromotor met 85 kW (116 pk). Het systeemvermogen bedraagt 297 kW (404 pk) en het koppel 640 Nm. Afhankelijk van de omstandigheden kun je volledig elektrisch rijden (maximaal 51 kilometer), alleen ‘op’ de benzinemotor of die keuze aan de techniek overlaten. De kracht van beide motoren wordt in de vlekkeloos schakelende achttrapsautomaat perfect gemengd of juist gescheiden.

Ontkoppeld

Dat er ‘slechts’ een vierpitter onder de motorkap aan het werk is, merk je 99 procent van de tijd helemaal niet. Alleen als je heel fel wilt accelereren en de benzinemotor ver in de toeren jaagt, hoor je enig geruis uit de machinekamer. Maar onder normale omstandigheden hoor en voel je helemaal geen motor, zo goedis de aandrijflijn van de rest van de auto ontkoppeld.



Wat rest is een fabelachtig fijne en comfortabele SUV die in staat is tot alles wat je van een echte Range Rover verwacht. Klauteren, waden, een modderbad nemen, maar vooral toch ook de limousine spelen. De Long Wheelbase in Autobiography-uitvoering komt met zijn stoelmassage op de achterbank, voetenbankjes en monitoren aan de rugleuning van de voorstoelen dicht bij de ultieme directieauto, zo ondervonden we achterin zittend, op weg naar het vliegveld. Zou het toeval zijn dat je vanuit de directeursplaats neerkijkt op die andere (Duitse) directielimousines?

Door: Mario Vos