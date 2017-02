Porsche heeft de Panamera helemaal in het nieuw gestoken. Naar de beste tradities van het merk is het design vooral een evolutie van het reeds bekende model. Wel is de nieuwkomer een stuk slanker en lichter dan zijn voorganger, terwijl de spiermassa is toegenomen.

Nog niet zo lang geleden kon niemand zich voorstellen dat Porsche ooit suv’s en sportsedans zou produceren. Inmiddels zijn deze modellen de belangrijkste steunpilaren van het merk en wordt er aanzienlijk meer geld verdiend met Macans, Cayennes en Panamera’s dan met traditionele sportauto’s zoals de 911, de Boxster en de Cayman. De Panamera was voor Porsche de entree in het segment van de vierdeurs sportsedans. Wat de vormgeving betreft was de eerste Panamera zichtbaar familie van de 911, maar niet iedereen vond hem even goed geslaagd. Dat stond het succes echter geen moment in de weg. Niet alleen beconcurreerde de Panamera exclusieve sportsedans zoals de Maserati Quattroporte, ook de grote premium sedans van Audi, BMW en Mercedes-Benz hadden aanzienlijk ‘last’ van het model. Porsche verstevigt de reeds veroverde marktpositie met de nieuwe Panamera, want het is in alle opzichten een betere en aantrekkelijkere auto geworden. De nieuwe proporties maken hem van buiten duidelijk fraaier. Hij is iets langer, een fractie breder en hoger en de wielen staan verder uit elkaar, zodat de nieuwe Panamera slanker en ranker oogt. Vooral de veel bekritiseerde achterzijde is eleganter dan voorheen, omdat de daklijn zo’n twee centimeter is verlaagd terwijl de achterpartij iets is verhoogd. Als geheel is het lijnenspel vloeiender geworden, en de lijnen suggereren duidelijk meer snelheid dan voorheen. Sterker en sneller is de nieuwe Panamera ook. Dat is mede te danken aan de lagere luchtweerstand en het verlaagde gewicht, maar vooral aan sterkere motoren.

“Het lijnenspel is vloeiender geworden en suggereert meer snelheid dan voorheen”

Gespierder

Porsche gebruikt voor de Panamera voortaan kleinere krachtbronnen die allemaal zijn uitgerust met turbotechniek. De Panamera 4S ­– alle versies hebben permanente vierwielaandrijving – heeft een 2,9 liter V6 met dubbele turbo, een maximum vermogen van 440 pk en een maximum koppel van 550 Nm tussen 1.750 en 5.500 toeren. Met deze krachtbron kan de auto in 4,4 seconden van 0 naar 100 km/h versnellen. Nog iets vlotter gebeurt dat met het Sport Chrono pakket (4,2 sec), want dan schakelt de achttraps versnellingsbak met dubbele koppeling, die één versnelling meer telt dan voorheen , fractioneel sneller en wordt ‘launch control’ ingezet. Ondanks het extra vermogen is de aandrijflijn volgens de fabrikant elf procent zuiniger geworden. De Panamera Turbo heeft voortaan een vierliter V8 met dubbele turbo die, net als bij de V6, in de ruimte tussen de twee cilinderbanken is ingebouwd. Dat bespaart ruimte en maakt het mogelijk om de motor dieper te monteren, wat zorgt voor een lager zwaartepunt en een verbeterd weggedrag. De Panamera Turbo brengt het tot 550 pk en heeft een maximum koppel van 770 Nm tussen 1.960 en 4.500 toeren, waarmee de standaardsprint slechts 3,8 tellen kost (Sport Chrono 3,6 sec). Het verbruik is ook hier in theorie aanmerkelijk lager geworden, namelijk 1,1 liter per 100 kilometer minder, wat mede te danken is aan actieve cilinderuitschakeling. Bij deellast worden vier van de acht cilinders stilgelegd, net als bij modellen van groepsgenoten Audi en Bentley.

“De nieuwe Panamera heeft uiteraard ook weer eventjes het ronderecord voor sedans op de Nordschleife aangescherpt”

Ferrari-jager

De derde krachtbron waarmee de nieuwe Panamera leverbaar wordt, is een achtcilinder dieselmotor. Een absolute krachtpatser met twee turbo’s, waarvan er één werkt bij lagere toerentallen voor een snelle respons op het gaspedaal. De tweede komt er vanaf 2.700 toeren bij en jaagt het topvermogen naar 422 pk, waarmee de Panamera 4S Diesel de snelste in serie gebouwde dieselauto is. Indrukwekkender dan het piekvermogen is de trekkracht, want tussen 1.000 en 3.250 toeren is 850 Nm aan koppel beschikbaar. In combinatie met vierwielaaandrijving en de achttrapsversnellingsbak met dubbele koppeling sprint de Panamera 4S Diesel in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/h (Sport Chrono 4,3 sec). De topsnelheid is geklokt op 285 km/h. Over prestaties gesproken: de nieuwe Panamera heeft uiteraard ook weer eventjes het ronderecord voor sedans op de Nordschleife aangescherpt. De Panamera Turbo legde de 20 kilometer en 832 meter af in 7 minuten en 38 seconden. Dat is een seconde sneller dan de kleinere en lichtere Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio en maar liefst 14 tellen vlotter dan de vorige generatie Panamera. Om dit in het juiste perspectief te plaatsen: een Lexus LFA en een Ferrari 458 Italia, beiden met meer vermogen en minder gewicht, hebben dezelfde rondetijd als de nieuwe Panamera Turbo!



Aanraakgevoelig

De meest ingrijpende verandering van de nieuwe Panamera betreft het interieur. Het is voorbij met de ‘knoppenorgie’ op de middentunnel en de vijf ronde klokken in het instrumentarium. In het nieuwste model tonen beeldschermen de nodige informatie en zijn ‘ouderwetse’ knoppen vervangen door aanraakgevoelige panelen. Gebleven is de centraal geplaatste toerenteller, maar in het instrumentenpaneel wordt deze geflankeerd door twee zeven inch grote displays. Centraal in de middenconsole geïntegreerd is een 12,3 inch touchscreen voor het Porsche Communication Management-systeem. Ook achterin hebben passagiers een schermpje, mits de optionele vierzone klimaatregeling is besteld. Uiteraard zijn de modernste veiligheids- en assistentiesystemen aanwezig, waaronder een warmtebeeldcamera die mensen en grotere dieren in het donker kan herkennen. In combinatie met led-koplampen met 84 lichtbronnen worden mens en dier overigens uitgebreid verlicht voordat ze op het beeldscherm zichtbaar zijn. Een bijzondere noviteit is InnoDrive dat Radar Cruise Control combineert met gegevens van het navigatiesysteem en de radar- en videosensoren. InnoDrive gebruikt deze data voor het bepalen van de optimale vertragings- en acceleratiemomenten en eventuele schakelmomenten. Wie onderweg wil ontspannen, kan kiezen voor aanvullende fabrieksopties zoals massagestoelen, een panoramadak of een 3D-audiosysteem van Burmester. De nieuwe Panamera wordt in november bij de Porsche-dealer verwacht. De prijzen beginnen bij 133.800 euro.

Door: Mario Vos