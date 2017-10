Porsche Cayenne: Evolutie

Liefhebbers van de Porsche Cayenne kunnen opgelucht ademhalen, want de nieuwe bestseller van Porsche heeft veel weg van het huidige exemplaar. Ook leuk voor de inruilwaarde. Bovendien heeft het merk met de 911 goede ervaringen qua evolutionaire modelwijzigingen.

De Cayenne was lange tijd het lelijke eendje van het Porsche-gamma, maar de luxe terreinwagen groeide in de loop der jaren uit tot een mooie zwaan. Dus nam Porsche bij de nieuwste generatie geen risico. “Dat past ook wel bij het merk”, aldus Jasper Koek van Porsche Nederland. “Evolutionaire modelwisselingen zie je ook bij onze andere auto’s. Bovendien is het niet verstandig om het populairste model rigoureus te veranderen.”



Groter en moderner

De nieuwe Cayenne werd 6,3 centimeter langer en groeide tot 4,91 meter. Het dak ligt nu negen millimeter lager, zodat de auto atletischer oogt en de stroomlijn is verbeterd. In totaal zou de Cayenne 65 kilo zijn afgeslankt. Op de iets grotere luchtinlaten na lijkt de voorzijde nauwelijks te zijn veranderd, al werd hij iets eleganter. En moderner, vooral dankzij de optionele full-led-matrixkoplampen. In het interieur verwerkt Porsche veel elementen uit de Panamera. De bagageruimte groeide met 100 liter tot 770 liter.



Sportief

Dat de Cayenne ontworpen is door een sportautofabrikant is te zien aan het feit dat voor en achter verschillende bandenmaten zijn gebruikt. De optionele luchtvering met driekamertechnologie zorgt ervoor dat de Cayenne uitermate sportief kan aanvoelen, maar ook zeer comfortabel. Het optionele Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) stapt over van hydraulische naar elektrische aansturing via een nieuw 48-voltsysteem. Het resultaat: nog snellere reacties van het onderstel.



Dakspoiler

Porsche levert de nieuwe Cayenne in eerste instantie alleen met benzinemotoren. De standaard Cayenne heeft een 3,0-liter V6 met een enkele turbo, die goed is voor 340 pk en 450 Nm. De Cayenne S heeft een iets kleinere cilinderinhoud (2,9 liter) maar levert dankzij twee turbo’s 440 pk en 550 Nm. De Cayenne Turbo is de eerste SUV met een adaptieve dakspoiler. Afhankelijk van de stand draagt deze spoiler bij aan extra efficiency of meer druk op de achteras. In ‘airbrake’-stand zorgt hij zelfs voor een kortere remweg. De nieuwe Cayenne staat vanaf 3 december in de showroom, voor prijzen die beginnen bij 109.800 euro.

Door: Erik Kouwenhoven