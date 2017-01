Porsche 911 R: Ruig, puur, bruut en een bijna analoog statement

De belachelijke bedragen die worden geboden voor een nieuwe Porsche 911 R benadrukken niet alleen aan dat de Porsche-markt oververhit raakt, maar ook dat de wereld genoeg heeft van de toenemende elektronica in moderne auto’s. Op pad met de meest analoge 911 van de afgelopen tien jaar.

De Porsche 911 R is waarschijnlijk de meest begerenswaardige 911 van het afgelopen decennium. Niet alleen omdat alle exemplaren al vergeven zijn, maar vooral om de auto die het is. Vorig jaar sijpelden de eerste berichten door dat de 911 R er echt zou komen, en het concept is net zo eenvoudig als briljant. Net als de originele 911 R uit 1967, waar hij naar is vernoemd, is de moderne R voorzien van verschillende gewichtsbesparende elementen, terwijl onder de motorkap de zescilinder van de GT3 RS ligt. En dan het belangrijkste nieuws: de nieuwe 911 R heeft een handbak! Goed nieuws voor de puristen die net te horen hadden gekregen dat de volgende generatie GT3 RS uitsluitend met PDK-automaat leverbaar zou worden. Helaas liet Porsche aan zijn dealers over wie er een van de slechts 991 exemplaren zou krijgen. En die dealers hadden alle auto’s al op voorhand verdeeld. Met als bizar resultaat dat de 911 R was uitverkocht op basis van geruchten en ruim voordat iemand hem ooit had gezien.



323 km/h

Boven de achteras van de 911 R ligt dezelfde 4.0-liter motor die achterin de GT3 RS ligt. Het vermogen is identiek: 500 pk bij 8.250 toeren. In de R is de motor echter verbonden met een kortere handgeschakelde zesbak, als antwoord op de kritiek dat het contact met de auto minder zou zijn met de PDK-transmissie van de GT3 en GT3 RS. Met handbak duurt de standaardacceleratie een fractie langer, namelijk 3,8 seconden, maar doordat de vaste achtervleugel is vervangen door een automatische spoiler steeg de topsnelheid van de 911 R met 13 km/u naar 323 km/u. Met een massa van 1.445 kg is het de lichtste 911 van de range. Het gewicht is maar liefst 50 kilo lager dan de GT3 RS dankzij een magnesium dak, koolstofvezel motorkap en voorspatborden, kunststof achterste zijruiten en achterruit, geen achterbank en verminderde geluidsisolatie. Een rolkooi heeft de 911 R niet, waardoor het verrassend genoeg de meest praktische snelle 911 is. Airco en een radio ontbreken, maar staan zonder meerprijs op de optielijst.



Crack

Standaard is de 911 R voorzien van keramische remschijven, een mechanisch sperdifferentieel en een meesturende achteras. Tegen meerprijs van een mille of drie kan je kiezen voor een single mass vliegwiel. Het zorgt er weliswaar voor dat de bak gaat klinken alsof er een handvol knikkers aan is toegevoegd, maar het belangrijkste is dat de motor met deze voorziening veel sneller oppakt. Het wegcontact wordt verzorgd door de Michelin Pilot Sport Cup 2-banden van de GT3 die, 245 mm breed aan de voorkant en 305 mm breed aan de achterzijde, precies 20 mm smaller zijn dan de exemplaren onder de GT3 RS. Kortom: alleen al op papier is de R een auto die liefhebbers doet likkebaarden. Wél de sensaties van de 911 GT3 RS maar geen plankhard onderstel en niet diens opvallende achterspoiler. Ook de toevoeging van een handbak is een gouden greep. Snel en precies laat de pook zich door de zes versnellingen jagen, in de sportstand automatisch tussengas producerend, zodat je als een echte crack wordt gezien tijdens circuitdagen. Helaas is 99 procent van de 911 R-exemplaren een ander lot beschoren. De meeste eindigen in een privécollectie met als enig doel om rendement te genereren.



718

Zo niet productienummer 718 van Porsche Centrum Gelderland, die we vandaag mee krijgen voor een testrit. Met het verzoek om niet te veel kilometers te rijden voor de fotoreportage, want de teller staat op slechts 000047 kilometer wanneer we hem ophalen. Begrijpelijk dus dat we de motor niet doorjagen naar de 8.500 toeren. Niet nodig ook, want dat hebben we meermalen gedaan bij de GT3 RS en dus kennen we de sensaties die deze motor bij dergelijke toerentallen biedt. Het eerste dat opvalt wanneer we de snelweg opdraaien, is dat het motorgeluid tamelijk aanwezig is. Ook in de hoogste versnelling bij 120 km/h. Hinderlijk is het niet, maar de vraag is of dat na 600 kilometer nog steeds zo is. Wanneer we de binnenwegen richting Nationaal Park de Hoge Veluwe opdraaien, drukken we op een knop waarmee een paar extra kleppen in het uitlaatsysteem worden geopend. Het leidt tot een uitlaatgeluid met een zware ondertoon die de sportieve aspiraties van de 911 R benadrukt.



Vingers

Dat alles aan deze 911 wat minder straf is afgesteld, is te zien aan de pook van de versnellingsbak, die heen een weer beweegt tijdens gas geven en gas loslaten. Een teken dat de rubbers waarmee de bak aan de auto is verankerd zachter zijn dan bij de GT3 en GT3 RS. Ook de motor en de bak hangen in slappere rubbers teneinde het comfort te verbeteren. Zolang je niet op het circuit rijdt, is het onderscheid tussen de 911 R en zijn minder sportieve broeders nauwelijks merkbaar. Of het moet de motor zijn, die zo snel in toeren klimt dat het lijkt alsof alle motordelen voor montage werden ondergedompeld in kokend kwik. Maar diezelfde motor is ook zijn achilleshiel, want een toerenmotor is nu eenmaal niet de beste keuze voor een straatauto. Boven de 5.000 toeren komt de zescilinder pas echt op stoom, maar tegen die tijd heb je al heel veel opgestoken vingers gezien, en dan bedoelen we geen duimen. Bovendien bereik je na een keer schakelen en twee keer gasgeven hoogst illegale snelheden, en het erge is dat je toch geneigd bent om nog sneller te willen rijden, gewoon omdat het motorkarakter zo verslavend is.



Trackday

Ook de voordelen van de vierwielbesturing ervaar je pas goed als het echt hard gaat en qua ambiance binnenin is de auto niet veel specialer dan een 911 GTS. Na enige tijd groeit als vanzelf het besef dat de 911 R een heerlijke auto is voor een avondje doorjakkeren over de Veluwe, voor een paar dagen beuken in de Eiffel of voor die trackday op Spa Francorchamps. In dat opzicht is de 911 R inderdaad de magische machine die het is geworden door alle lyrische verhalen van journalisten en de hype die Porsche er zelf omheen heeft gecreëerd. Voor het rijden op de openbare weg ligt het genotsgebied van de toerenmotor gewoon te ver weg. Wanneer je er niet op uit bent om tijdens elke rit met je Porsche als een hooligan met extreem veel toeren door de buitengebieden te knallen, ben je objectief gezien beter af met een Turbo S of – als je het budgettair gezien wat binnen de perken wilt houden – een Cayman GTS.



Ode

Tot zo ver het slechte nieuws. Want de 911 R is in de ogen van verzamelaars en Porsche-fanaten wel degelijk de meest begeerlijke 911 van de afgelopen tien jaar. De auto is een prachtige mix tussen snel en comfortabel, tussen klassiek en modern en tussen macho en elegant – zeker wanneer je hem hebt besteld in een gedekte kleur en zonder racestrepen. En dan die motor die het keer op keer uitschreeuwt van plezier in combinatie met de heerlijke handbak … De 911 R is zowel een ode aan het verleden als een auto van nu. Ruig, puur, bruut en een bijna analoog statement in een steeds verder gedigitaliseerde en gerobotiseerde wereld.

Tekst: Erik Kouwenhoven

Foto’s: Michiel Laurens