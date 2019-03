Peugeot 508 SW: Designerjasje

Na de sedanversie van de Peugeot 508 heeft nu ook de stationwagon – de SW – een designerjasje aangetrokken. We reden met deze trendy ‘break’ in Portugal.

Na de eeuwwisseling heeft Peugeot niet echt de aandacht weten te trekken met autodesign. Met uitzondering van de nog altijd wulpse en veelvuldig onderscheiden sportcoupé RCZ, natuurlijk. Maar nu waait er een frisse wind door de designburelen en komen er op autoshows mooie modellen onder de lakens vandaan. Het begon eerder dit jaar met de in Genève onthulde 508 sedan, die met zijn coupé-achtige belijning terecht veel aandacht trok. En ongebruikelijk snel voor een Frans merk kreeg de sedan in het najaar – op de Parijse autoshow – gezelschap van een erg fraaie break, die je met een beetje fantasie zelfs als shooting brake kunt betitelen. Peugeot noemt hem echter SW.

GOED GELUKT

De nieuwe Peugeot 508 SW is iets korter dan zijn voorganger, fractioneel breder en vooral een stuk lager. De hoogte bedraagt slechts 142 cm en dat versterkt zijn dynamische silhouet zeer. Maar het zijn vooral de proporties die kloppen en mooi in harmonie zijn. De balans tussen de overhangen voor en achter, de positionering van de wielen, het is gewoon een zeer goed gelukte auto.



Verder is de 508 SW voorzien van portieren zonder raamstijlen en een aflopende daklijn. Met dat laatste zullen de achterpassagiers niet altijd even gelukkig zijn bij het in- en uitstappen, zo vermoeden wij na een zitproef achterin. Je hebt wel voldoende hoofdruimte als je er eenmaal zit, maar het is er niet overdreven ruim en je moet echt even bukken om aan of van boord te gaan. Met minder lengte en hoogte is het wel knap dat Peugeot in de 508 SW zo’n royale en goed te benutten bagageruimte heeft gecreëerd.



FUTURISTISCH

De ontwerpers van Peugeot deden niet alleen extra hun best op de buitenkant, maar ook op het interieur. Voorin ziet het er vrij futuristisch uit met het kleine stuurtje, waar je overheen kijkt naar het digitale instrumentenpaneel dat in verschillende ‘modi’ informatie kan weergeven. De middenconsole met het inmiddels ‘verplichte’ beeldscherm loopt door in de hoge middentunnel, waarop parmantig het kleine versnellingspookje prijkt. Je went snel aan het kleine, vrij laag geplaatste stuur en de bediening van de auto is makkelijk, want nagenoeg alle knoppen zitten op het stuur en bij het beeldscherm. In de duurdere versies is de 508 SW heel mooi afgewerkt met contrasterende stiksels voor het leder op de stoelen, de deurpanelen en de middenconsole. En je hebt dan een soundsysteem met tien luidsprekers van Focal, een Frans high-end audiomerk.



ACHTTRAPSAUTOMAAT

Bij zo’n smaakvol ontworpen stationwagon in het D-segment hoort natuurlijk een passende motorisering. Dus slaan we de tamme 1,5-liter dieselmotor – in het gamma opgenomen voor de leaserijder die de bijtelling een beetje binnen de perken wil houden – even over. Dan resteren tweeliter dieselmotoren met 160 en 180 pk en twee 1,6-liter THP-turbobenzinemotoren met respectievelijk 180 en 225 pk. Die zijn allemaal standaard gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Die automaat heeft altijd een passende overbrenging paraat voor de snelheid en de rijstijl die je aanhoudt. Bovendien maskeert hij de lichte aarzeling bij lage toerentallen van de ver opgevoerde 1.6 THP-motor. Je kunt bij de achttrapsautomaat ook handmatig de versnellingen selecteren, maar dat levert alleen winst op als je sportief wilt rijden. Daar is de 508 SW beslist wel voor te porren, maar het is toch vooral een snelle, comfortabele reisauto. Waarmee je dan wel de aandacht trekt op de Croisette in Cannes, of zoals wij in het mondaine Cascais nabij Lissabon. Daar is de 508 SW helemaal op z’n plaats.