We hebben u er in 2009 niet mee lastiggevallen, met de eerste Opel Insignia. Een auto die, zo weten we nu, best aardig verkocht en zelfs Auto van het Jaar werd, maar die op ons tijdens de introductie nul indruk maakte. Vlees noch vis. Te rond, te zwaar, te middle-of-the-road, te… Opel.

Acht jaar later, nota bene op de dag dat bekend wordt dat het Franse PSA-concern de firma Opel van General Motors overneemt, melden we ons wederom in Frankfurt, voor een kennismaking met de niéuwe Insignia. De plek is no-nonsense: een van de garages van de immense luchthaven, zodat de ingevlogen pers meteen na aankomst met testrijden kan beginnen. Daar, tussen het beton, valt onze keuze niet geheel toevallig op de smaakmaker van het programma, waarover zo meteen meer. We hebben dan al een paar relevante zaken opgeslagen.



Scherp

Ten eerste: anders dan zijn voorganger ziet de nieuwe Insignia er verduveld goed uit. Scherp gesneden, best wat onderscheidende designdetails, behoorlijk cool. Daarnaast werd hij ruimer, luxueuzer, langer, zo’n 175 kilogram(!) lichter en dus ook stukken begeerlijker. Even komt de vergelijking met Mazda en Skoda bij ons op. Die maakten eerder al soortgelijke stappen richting de bekende premiummerken en gelden inmiddels als relatief betaalbare, geslaagde alternatieven. Zo ook de nieuwe Insignia. Kijk even mee naar de topversie die wij in die Frankfurter kelder meekregen: 260 pk, achttraps automaat, vierwielaandrijving, voortreffelijke rijeigenschappen, een prettig kort lijstje met opties om de eenvoudige reden dat alles er al op zit en, nogmaals, een voorkomen waarmee je zowel in de Vinexwijk als op de Duitse Autobahn geen gek figuur slaat. Weleens richting Oberhausen losgereden door een Octavia RS? Best kans dat er een volgende keer ‘Insignia 2.0 Turbo’ op de achterklep staat. Onder de streep op de factuur noteert de Opel-dealer een bedrag van 58.495 euro. Best geld. Maar laten we wel wezen: de gevierde premiums beginnen hier met tellen.



Stationcar

De nieuwe Insignia omvat twee modellen: de vijfdeurs Grand Sport en een stationcar, Sports Tourer geheten. Beide zijn in een behoorlijk aantal benzine- en dieselvarianten leverbaar. Over hybrides en/of erger wordt vooralsnog niet gesproken, maar die zitten ongetwijfeld ergens in de pijplijn. De prijzen starten voor de benzineversies (1.5 Turbo, 140 pk) bij 33.695 euro en voor de diesels (1.6 CDTI, 110 pk) bij 35 mille.

Door: Carlo Brantsen