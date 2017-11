Mini Countryman: voor elke klus

Mini rekt andermaal de grenzen van het merk op met een nieuwe, krap twee decimeter langere Countryman. Maar niet alleen daarom is deze variant veel meer auto dan zijn voorganger.

We moesten maar eens stoppen met het associëren van de merknaam Mini met alleen kleine auto’s. We denken bij een Mercedes immers ook nooit aan de dochter van de Oostenrijks-Hongaarse consul in Nice. Mini heeft zich in zestien tijd jaar namelijk ontwikkeld tot een prachtig premium automerk, met nu vijf modelseries. En we zijn tegenwoordig ook nog behoorlijk trots op Mini, want drie modellen worden nota bene in ons land gebouwd. Twee daarvan lopen zelfs exclusief bij VDL Nedcar in Born van de band: de Mini Cabrio en sinds de modelvernieuwing ook de Countryman, het onderwerp van dit verhaal.



X1-platform

De huidige generatie Mini-modellen is zo ontwikkeld dat er veel componenten kunnen worden gedeeld met de meest compacte Mini heeft zich in zestien jaar tijd ontwikkeld tot een prachtig premium automerk BMW-modellen. En dan hebben we het niet alleen over motoren, maar zelfs over complete platforms. De nieuwe Mini Countryman deelt nu zijn platform met de BMW X1 en daardoor bedraagt de wielbasis van de Countryman 2,67 meter, 7,5 centimeter meer dan voorheen.





Grappig detail (en dan houden we er echt mee op): een klassieke Mini van weleer was nog geen 40 cm langer dan alleen de wielbasis van de Countryman! Met een fikse portie chauvinisme juichen we het toe dat er zoveel technische overeenkomsten zijn tussen de X1 en de Countryman, want daardoor werd het mogelijk om ook die X1 in Born te fabriceren en dat is inmiddels in volle gang. Maar de Countryman werd er ook een veel aangenamere auto van. Niet alleen omdat hij 4,30 meter lang is en veel ruimer werd vanbinnen, maar vooral omdat hij in alles veel volwassener aanvoelt. Daarbij is de bouwkwaliteit buitengewoon solide en de afwerking degelijk. En wat ook helpt is dat het interieur veel minder dat ‘popperige’ heeft van eerdere Mini’s.





Plug-in hybride

Een keerzijde hebben de groei en de extra degelijkheid ook, want het gewicht van de Countryman is met 135 kilogram toegenomen, waardoor de John Cooper Works Countryman ALL4 nu rijklaar 1.615 kilogram weegt. En de nieuwe plug-in hybrideversie van de Countryman laat de weegschaal zelfs tot 1.735 kilogram uitslaan. Met die laatste gingen we als eerste op stap in de omgeving van Maastricht.





Het aandrijfsysteem van deze Cooper S E Countryman ALL4 gedoopte versie, bestaat uit een 1,5 liter driecilinder turbomotor met 136 pk die de voorwielen aandrijft via een zestraps dubbelkoppelingversnellingsbak en een 88 pk elektromotor die de achterwielen voor zijn rekening neemt. Je kunt er tot 125 km/h volledig elektrisch mee rijden – dan is de accu wel vlot leeg (na hooguit 40 kilometer) – of aan de elektronica de keuze laten welke motor wanneer wordt ingezet.





Je kunt er ook voor kiezen om alleen de benzinemotor te gebruiken en dan wordt de accu intussen opgeladen voor weer een emissieloze rit. Wie maximale kracht uit beide motoren wenst hoeft slechts vol gas te geven, dan zijn alle 224 pk’s en 385 Newtonmeters beschikbaar en laat de Countryman een honderdsprint in 6,8 seconden noteren. Maar die gebundelde kracht is er dus alleen als er nog fut in de accu zit. Gelukkig is dat vaak wel het geval!





Bult vermogen

De plug-in hybride Countryman rijdt opmerkelijk prettig. Het hoge gewicht drukt soms een beetje door in snel gekomen bochten, maar het onderstel veert eigenlijk aangenamer met die extra kilo’s. En de respons op gasgeven is prima zolang de elektromotor nog mee kan helpen. Is de elektrische pijp leeg, dan moet het driepittertje hard werken, maar dat gaat hem opvallend goed af. Wie permanent een bult vermogen paraat wil hebben, kan beter voor de John Cooper Works versie (JCW) van de Countryman kiezen. Die is lichter, heeft een veel strakker afgestemd onderstel – gelukkig niet zo spijkerhard als de kleinere Mini’s ooit waren – en perst een fijne 231 pk uit de tweeliter turbomotor. Daarmee knabbelt hij nog een paar tienden af van de sprinttijd van de plug-in hybride en rent hij probleemloos naar een top van 234 km/h. De gaspedaalrespons verloopt in de handgeschakelde uitvoering soms met een minimale aarzeling vanwege de turbo, maar verder is de JCW een uitmuntend sturende en snelle auto.



We kwamen vanwege de niet zo accuraat werkende navigatie ook per ongeluk op een stukje onverharde weg terecht, en daar kon hij met zijn vierwielaandrijving eveneens goed uit de voeten. De Countryman is echter vooral gemaakt voor geplaveide wegen; de vierwielaandrijving komt wel weer van pas om bijvoorbeeld een paardentrailer te trekken, want er mag liefst 1.800 kg aan de trekhaak. Meer volwassen dan zo’n trekgewicht kun je bijna niet worden en de Countryman is daarmee de eerste Mini die echt voor het hele gezin en vrijwel elke denkbare vervoersklus inzetbaar is. En als JCW ook nog voor de sportieve klussen. De plug-in hybride versie is echter ook een interessante optie. Niet vanwege zijn extreem lage verbruik in de officiële meting, want dat haal je in de praktijk zeker niet, maar vanwege zijn – juist door dat lage officiële cijfer – veel scherpere basisprijs van 40.700 euro. De JCW Countryman is er vanaf 51.500 euro.

Door: Mario Vos