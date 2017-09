Mercedes-Benz S-Klasse: Het beste

In steenrijk Zürich, Zwitserland, maakte de wereldpers in dynamische zin kennis met Mercedes’ vernieuwde topmodel: De S-Klasse. ’s Werelds beste auto, dat ís nu eenmaal zo.

Mercedes wilde de nieuwste versie van zijn allermooiste automobiel tonen in de juiste ambiance. Het had daarom de Nederlandse persdelegatie ondergebracht in The Dolder Grand in Zürich, een der mooiste en duurste hotels van Europa, met adembenemend uitzicht over de Züricher See. In ons gezelschap niet alleen autojournalisten, maar ook lifestyle-pers. Tijdens het diner – na de als glamourshow opgevoerde persconferentie, waar een high-heeled presentatrice steeds weer een andere Herr Doctor op het podium uitnodigde voor explicatie van de specifieke nouveautés – hadden wij het genoegen de hoofdredactrice van zo’n Nederlandse lifestyletitel te treffen. Natuurlijk wist zij dat deze grote Mercedes een topauto is. Daarover zou zij haar lezers graag berichten. Als niet-autokenner wist zij alleen nog niet hoe dat te doen. Hoe zagen wij de auto? Want, vroeg zij – oprecht onwetend – wat maakt hem bijzonder? Iedereen aan tafel zweeg. Onze blik kruiste die van vakgenoten. Bij allen zo’n blik van: zeg maar wat wij allen weten. Waarop wij onze tafeldame antwoordden:“Omdat het de beste auto ter wereld is.” Wij zouden dit verslag hiermee kunnen beëindigen, aan een dergelijk saamhorige en expliciete kwalificatie is niets meer toe te voegen. Maar daarmee zouden we u tekortdoen.



Vernetzung

Terug naar de persconferentie. Daar vernamen wij dat deze nieuwste versie van de Mercedes S onder typecode W222 vooral een upgrade is van de in 2013 in deze vormtaal verschenen versie. Dat het nu afgeloste model vier miljoen keer is verkocht; 33% daarvan in China, 60% daarvan een Maybach-versie. Dat deze nieuwe W222 aan de voorzijde herkenbaar is aan een breder omlijste grille met modelafhankelijke lamellen én aan de nieuwe MultiBeam LED-koplampen met bovenin driedubbele 3-LED-lichtslierten. Terwijl onder in de wagenneus over de volle breedte fikse koelopeningen zijn uitgesneden. Aan de achterzijde zijn er nieuwe achterlichtunits met Kristalloptik LED-verlichting en onder in de staart een diffuser-achtig lichaam met zichtbare parallellogramvormige uitlaten. Er is bij deze nieuwe S sprake van 6.500 nieuwe componenten en systemen. Waaronder nota bene een motorengamma waarin drie van de vijf motoren compleet nieuw zijn, te weten een 4,0-liter V8, een zescilinder benzine-lijnmotor en een zescilinder dieselmotor. Deze laatste variant in twee vermogensvarianten. Bij alles lag voortdurend het accent op de hoge mate van elektronisering van de auto. Vandaar een nieuw boordspanningsnet van 48 volt, natuurlijk vanwege nog meer camera- en radartechniek (tot 250 meter ‘verkeerszicht’ met verkeersbordherkenning) en diepere vernetzung van autonomous en assisted driving-systemen. Oftewel: de steeds inniger samenwerking van alles. Waarbij ook het GPS een sterk toegenomen – belangrijke – rol speelt. Dat het nu ook het Magic Body Control-onderstel aanstuurt voor het per traject ‘voorzien’ en ook instellen van vering, demping en wegligging.

En dan was er ook een echte première: het ‘Wellness’-comfortsysteem met ‘Energizing Comfort Control’, waarbij de airconditioning, de stoelverwarming en -koeling, de massagefuncties, de ambianceverlichting (64 kleurvariaties), de rustgevende tonen uit de Burmester-audio en zelfs de ‘fragrance’-functie – verspreidt een opwekkende geur – een gevoel van welbehagen en daarmee hernieuwde rijlust teweegbrengen. Ten slotte werd gemeld dat de S-Klasse zes varianten kent, alle voorzien van genoemde ontwikkelingen. Te weten: Sedan, Sedan Long Wheel Base, Maybach, Pullmann, Coupé en Cabriolet.





Harstochtelijk manueel

Wij kiezen de volgende ochtend uit een machtige slagorde S-modellen – veertig strak in het gelid voor het hotel geparkeerde auto’s van gemiddeld een ton of anderhalf à twee – voor een S 560 Long Wheelbase. CARROS indachtig het duurste en – op de AMG- en V12 Maybachversies na – sterkste limousine. Voor classici onder ons: geen 5,6-liter V8, maar een 4,0-liter V8. Met 469 pk een vorstelijke auto. In het echt ziet de S er nu warempel sportief en mooi agressief uit. Die luchthappers onder in de neus, die gewelfde flanken, de spoilervorm van de kofferkleprand… Binnenin dan bedwelmende schoonheid en luxe. Een meer dan ooit horizontale instrumentatiearchitectuur.





Twee tegen elkaar geplaatste 12,3-inchdisplays achter een glasplaat en alle bediening zo veel mogelijk in horizontale lijn daarnaast. Veel van die functies bevinden zich nu ook in de spaken van het stuurwiel en zijn via swipe of touch te gebruiken.

We gaan op weg. De S is groot, maar hij beweegt zich moeiteloos soepel en behendig door de dure wijken van Zurich en ook op weg naar de Duitse grens. We nemen de fraaie, bochtige Schwartzwalder Hochstrasse in het Zwarte Woud. Het is ongekend, fenomenaal, hoe volstrekt premium luxuruous en tegelijk sportief en dynamisch de grote en ruim twee ton zware auto zich laat berijden. En dan is er ook nog een 4MATIC-uitvoering.

De nieuwe ‘kleine’ V8 presteert groots; de manier waarop het vermogen zich manifesteert, is voelbaar efficiënt. Natuurlijk ook door de negentrapsautomaat, die al te grote belasting verhindert. Bij de koffiestop wisselen we hem voor een S 450 Lang met nieuwe 3,0-liter zescilinder lijnmotor. Nieuwsgierig zijn we, want dat is een hagelnieuw blok en technisch een absoluut ‘Leckerbissen’. Ten eerste omdat deze motorconfiguratie traditioneel bij Mercedes past, maar vooral door de tandwielaangedreven nokkenassen, een door een kleine elektrische compressor steeds op (aanvangs)druk te houden uitlaatturbine, terwijl een zogenoemde starter- alternator langs elektrische weg ook nog een vermogen van 21 pk en 250 Nm extra vermogen toevoegt. Goed voor in totaal 367 pk en 500 Nm. Een fantastische krachtbron, schitterend klinkend, buitengewoon presterend. We reden er op geenszins autonomous wijze mee, maar juist hartstochtelijk manueel, persoonlijk, fysiek. Deze S 450 is een ongenaakbaar deftige zakenkar én een machtig presterende sportlimousine.



Tussenfase

En dan over autonomous driving. Heel veel nieuwe techniek, maar in en rond Zürich, en helemaal in het Zwarte Woud, biedt het weinig mogelijkheden. We lieten ons echter op een speciaal parcours door een van de experts rondrijden, zelf rijden mocht niet. Maar: het zit erop en het werkt, al moeten de omstandigheden optimaal zijn en verkeerssituaties overzichtelijk.

Het is dus ook niet wat velen zich ervan voorstellen: handsfree rijden. De kunst is: een hybride rijstijl. Een mix van zèlf rijden en geassisteerd worden – met de mogelijkheid dat de systemen ingrijpen. Dat is wennen. Het is kortom een tussenfase. De Herr Doctor in kwestie was daar zelf ook eerlijk over.

De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse is leverbaar in acht uitvoeringen, met benzine- en dieselmotoren, met achterwielaandrijving en 4Maticvierwielaandrijving, in korte en lange versies. Hij staat vanaf oktober in de showrooms.

Door: David Bakels