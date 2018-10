Mercedes-AMG C43 4Matic: Gulden middenweg

Voor wie de dubbelgeblazen V8 in de Mercedes-ANG C 63 too much is, heeft AMG ook de C43 4Matic. Na een recente facelift heeft deze variant bovendien extra vermogen. Is hij zo precies goed?



Traag kon je de C 43 al niet noemen, maar toch kon hij volgens Mercedes-AMG nog wel een stukje krachtiger. De 3,0-liter V6 levert nu 23 pk meer dan voorheen en blijft met 390 pk dus net onder de magische grens van 400 pk. Het koppel van 520 Nm is ongewijzigd. Elke variant van de Mercedes-AMG C 43 sprint in minder dan vijf seconden naar de 100 km/h. Sterker nog: de traagste variant doet het nog altijd in 4,8 tellen – acceleratietijden waarvoor je tot zo’n vijf jaar geleden toch echt de krachtigste AMG moest kopen. Ondanks dat de C 43 zo snel is, gaat die snelheid niet gepaard met het brute geweld waarmee AMG groot is geworden. Nee, dit is een auto die je kinderlijk eenvoudig hard kunt rijden – of je nu kiest voor de Limousine, de Estate, de Cabriolet of de Coupé.

Grip

Alle regen die Nederland wekenlang bespaard is gebleven, lijkt in één klap in het Duitse Moezel-gebied te vallen nu wij er zijn. De wegen kunnen het water nauwelijks verwerken. Hadden we nu in de Mercedes-AMG C 63 gezeten, dan hadden onze handen klam aangevoeld. We rijden echter in de C 43 en ondanks de regen rijden we ontspannen en comfortabel op de toegestane maximumsnelheid. Het geheim zit hem in de aandrijflijn, want de C 43 4Matic stuurt – zijn naam zegt het al – de 390 pk’s naar alle vier de wielen, terwijl de C 63 alle kracht loslaat op zijn achterwielen.

Het vierwielaandrijvingsysteem van de C 43 4Matic stuurt standaard 69 procent van de kracht naar de achterwielen. Mocht de situatie erom vragen, dan gaat zelfs alle kracht naar de achterwielen. Maar anders dan met AMG’s duurdere systeem 4Matic+, kun je de aandrijving naar de voorwielen niet zelf uitschakelen. Een ‘Drift Mode’ blijft voorbehouden aan de echt zware jongens uit de stallen van het merk uit Affalterbach.



Wie zijn best doet, kan een klein beetje overstuur forceren met het ESP uitgeschakeld, zelfs op droog wegdek. Toch wil de C 43 het liefst zo hard mogelijk door de bocht, in plaats van zo spectaculair mogelijk. Zeker met de systemen uit voel je hoe goed de balans van de auto is. Hij neigt niet tot ondersturen – echt heel goed voor een vierwielaangedreven auto en weer nét iets beter dan voorheen.

Minimale ingreep

Dat laatste geldt eigenlijk voor de hele facelift van de C-Klasse. Het was al een serieus goede auto en hij is nu gewoon weer nét iets beter. De uiterlijke verschillen zijn minimaal en wat ons betreft is daar helemaal niets mis mee. Om te weten of je naar een exemplaar van de vernieuwde C-Klasse kijkt, moet je vooral op de koplampen en achterlichten letten, of op de uitlaatpijpen. De C 43 heeft nu vier ronde pijpen die in de achterbumper verwerkt zijn. Het oogt minder subtiel dan de dubbele uitlaat van voorheen. Nu is de C 43 minder een sleeper en oogt hij dus iets minder als een normale C-Klasse. Het had voor ons niet gehoeven. Maar het zijn nog steeds vooral kenners die deze versie als AMG herkennen. Vanbinnen is de C-Klasse mooi als altijd, maar technisch weer beter bij de tijd. Op het dashboard staat nu een grotere display (nu 10,25-inch) en het instrumentarium is nu – net als in de E-Klasse en S-Klasse – volledig digitaal. Opvallend is dat Mercedes er niet voor heeft gekozen om de twee grote displays – net als in de grotere modellen – naast elkaar te plaatsen. In de C-Klasse blijven ze – tot het nieuwe model komt – gescheiden.

Nog opvallender is dat Mercedes-AMG recentelijk de ’53-reeks’ heeft geïntroduceerd, met de nieuwe zes-in-lijn met 48V-techniek, die goed is voor nóg meer vermogen. Voor de C 53 moeten we echter nog een paar jaar geduld hebben tot de compleet nieuwe auto verschijnt.

Veelzijdig

Maar ook met de ‘oude’ V6 is dit een buitengewoon lekkere auto, vooral door zijn ongelooflijke veelzijdigheid. Zet alle systemen op ‘Comfort’ en de C 43 is een van de comfortabelste langeafstandskanonnen die we kennen. Klik naar ‘Sport+’ en het is stuiteren, herrie en sprintgeweld. Daarbij moeten we overigens wel vermelden dat je het best de negentrapsautomaat het werk voor je kunt laten doen. Wie met de schakelflippers in de weer gaat tijdens sportief rijden, moet enorm bij de les zijn. Het overkwam ons meermaals dat de toerenbegrenzer ingreep voordat we konden overschakelen – zó snel klimt de V6 in toeren.

Elke seconde van onze kletsnatte ritten door de Duitse Moezel-streek heeft de Mercedes-AMG C 43 4Matic ons overtuigd. Door zijn meerdere gezichten, maar vooral door zijn eindeloze grip. In een C 63 hadden we op sommige stukken ongetwijfeld harder kunnen rijden, maar niet met hetzelfde vertrouwen. Wat ons betreft is de C 43 daarom voor dagelijks gebruik de lekkerste C-Klasse met een AMG-badge. En welke uitvoering het dan moet worden? Hoe fijn de Coupé ook is, hoe goed de Cabriolet en hoe strak de Limousine, toch stal de Estate ons hart.

Door: Wouter Spanjaart