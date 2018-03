Maserati GranTurismo: Comeback King

Oorspronkelijk zou de GranTurismo al eind 2016 zijn laatste adem hebben uitgeblazen. Maar bij Maserati vinden ze het leven van de grote, sportieve Italiaan nog niet voltooid. Helaas zorgt de facelift niet helemaal voor het gewenste effect.

Natuurlijke schoonheden op leeftijd zoeken regelmatig hun toevlucht tot kunstmatige ‘opfrissingen’ van het uiterlijk. Paradoxaal genoeg drijven ze daardoor in veel gevallen alleen maar verder van hun schoonheidsideaal af. Ook bij de Maserati GranTurismo zijn alle kunstgrepen de auto helaas aan te zien. De opgespoten lippen in de vorm van een nieuwe luchtinlaat annex splitter maken de voorzijde wulps als een blikgeworden duckface. De hertekende derrière in de vorm van een nieuwe achterbumper oogt een stuk beter, maar het zijn vooral de lijntjes, de vouwtjes, de groeven waardoor de auto steeds verder van zijn pure, originele oervorm komt te staan.



Drietand

De reden voor de levensverlengende ingrepen is volgens Maserati dat de markt voor modellen met een atmosferische V8-motor krimpt en dat de afzet van de GranTurismo uiterst stabiel blijkt. Maar omdat de auto slechts even door moet, mocht de operatie natuurlijk niet teveel kosten. De ovale grille met drietandlogo is vervangen door een hoekig exemplaar, met daarnaast enorme roosters als extra koelopeningen. Hierdoor daalt de luchtweerstandcoëfficiënt van 0,33 naar 0,32. Ook zijn er nieuwe kleuren en nieuwe wielen, maar wanneer een achteruitrijcamera expliciet wordt gepresenteerd als een nieuwe feature, weet je dat een facelift weinig om het lijf heeft.

Maserati Corse

De GranTurismo is voortaan leverbaar in twee versies: Sport en Maserati Corse – oftewel MC. De standaard 4.2-motorvariant is niet meer leverbaar en dus hebben beide versies de kenmerkende atmosferische 4,7-liter V8 onder de kap. De V8 is voortaan goed voor 338 kW (460 pk) en 520 Nm. De Sport uitvoering zit in 4,7 seconden op 100 km/h en kan een topsnelheid van 301 km/h halen. De lichtere MC-versie is marginaal sneller: 4,5 seconden en 304 km/h. In zowel de Sport als de MC is de V8-motor gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Daaraan kan je merken dat de GranTurismo licht over datum is, want de Ghibli, Quattroporte en Levante zijn inmiddels – net als de meeste concurrenten – uitgerust met een exemplaar met acht versnellingen.



7.000 toeren

Rijden met de Granturismo is en blijft een genoegen, al is de instap krap – zeker voor langere personen. Ook als ze eenmaal zitten, blijkt de auto vooral bedoeld voor de Latijnse lichaamsbouw. Personen boven de 1,90 meter zouden graag een paar centimeter langere stoelrails willen. Helaas voor ons vonden de testritten plaats in rechtsgestuurde auto’s en op een afgesloten testbaan. Dat de regen met bakken uit de hemel kwam, zorgde er dan weer wel voor dat we snel konden opereren in het zogeheten ‘grensbereik’ van de auto. De motor heeft het koppel van een turbomotor, maar is ook bovenin speels genoeg en draait met genoegen meer dan 7.000 toeren. Het bijbehorende geluid is en blijft kippenvelopwekkend.



Monumentaal

In het kader van de facelift heeft Maserati het interieur van de GranTurismo opgewaardeerd met het nieuwe multimediasysteem uit de Levante, met een grotere 8,4-inch touchscreen. Ook bestaat de mogelijkheid de smartphone te koppelen via Android Auto en Apple Car Play. Maar voor het overige beginnen hier ook duidelijk de jaren te tellen. De Italiaanse coupé is al te bestellen, maar prijzen zijn nog niet bekend.

Op een opvolger voor de vierzitscoupé is het nog zeker drie jaar wachten. In totaal heeft Maserati tot nu toe meer dan 37.000 exemplaren van de GranTurismo en GranCabrio aan de man gebracht. Daarmee zijn het in alle opzichten toppers en is er ook vandaag de dag nog veel dat voor deze modellen spreekt – al was het alleen maar die fantastische motor met dat monumentale geluid.

Maserati GranTurismo Sport

Motor: V8, 32 kleppen, 338 kW (460 pk) bij 7.000 tpm, 520 Nm bij 4.750 tpm

Transmissie: 8-trapsautomaat, achterwielaandrijving

L x B x H in cm: 491 x 206 x 153

Wielbasis in cm: 294

Gewicht in kg: 1.880

0-100 in sec.: 4,8

Top in km/u: 299

Gem. verbr. in l/100 km: 14,3

CO₂-uitstoot in g/km: 331

Prijs in euro v.a.: 221.583.

Door: Erik Kouwenhoven